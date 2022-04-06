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نتنياهو يطالب بإقالة حكومة بينيت.. من خلف زجاج واقي من الرصاص
نتنياهو يطالب بإقالة حكومة بينيت.. من خلف زجاج واقي من الرصاص
طالب بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإقالة حكومة سلفه، نفتالي بينيت. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T21:48+0000
2022-04-06T21:48+0000
العالم العربي
إسرائيل
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن حكومة بينيت ضعيفة وعليها الرحيل، كونها تضر بما أسماه بـ"يهودية الدولة".وظهر نتنياهو في خطبته أمام الآلاف من الإسرائيليين الذين احتشدوا في مدينة القدس المحتلة، للتظاهر ضد بينيت وحكومته الحالية، من خلف زجاج مصفح واقي للرصاص.وهاجم نتنياهو، بينيت، بدعوى أن إسرائيل تعيش حالة من التدهور والتراجع الأمنيين، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي فشل في مواجهة موجة العمليات "الإرهابية" الأخيرة في الضفة الغربية والقدس.وجاءت تصريحات نتنياهو تلبية لدعوة من اليمين الإسرائيلي، الذي احتشد بالآلاف في مدينة القدس، تعبيرا عن رفضهم لحكومة بينيت، وللمطالبة بإقالتها، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تحافظ على "يهودية الدولة"، وعلى أعضاء الحكومة العودة إلى تيار اليمين، بقوله "عودوا إلى بيتكم".واستغل زعيم المعارضة استقالة عضوة الكنيست، عيديت سيلمان من حزب "يمينا"، اليوم الأربعاء، في توجيه الاتهام للحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، موضحا أنها فعلت الصواب، بتركها للائتلاف الحاكم، واختيارها خيار الانسحاب من هذا الائتلاف.ووجه نتنياهو أصابع الاتهام لنفتالي بينيت، زاعما أنه ضعيف أمام إيران والإرهاب.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أجرت لقاء مع شلومو قرعي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود المعارض، خلال المظاهرة بمدينة القدس، والذي أوضح أن المناسب لقيادة الحكومة الإسرائيلية في هذه الآونة، هو رئيس حزبه "الليكود" بنيامين نتنياهو.والتقت القناة بعضو الكنيست من داخل المظاهرة التي تقام في القدس المحتلة، بدعوى التظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية، نتيجة لتدهور الوضع الأمني وفشل حكومة نفتالي بينيت في التعامل مع موجة العمليات "الإرهابية" الفلسطينية.
إسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل

نتنياهو يطالب بإقالة حكومة بينيت.. من خلف زجاج واقي من الرصاص

21:48 GMT 06.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وزعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت (يسار)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وزعيم حزب يمينا نفتالي بينيت (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / POOL
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طالب بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإقالة حكومة سلفه، نفتالي بينيت.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن حكومة بينيت ضعيفة وعليها الرحيل، كونها تضر بما أسماه بـ"يهودية الدولة".
وظهر نتنياهو في خطبته أمام الآلاف من الإسرائيليين الذين احتشدوا في مدينة القدس المحتلة، للتظاهر ضد بينيت وحكومته الحالية، من خلف زجاج مصفح واقي للرصاص.
وهاجم نتنياهو، بينيت، بدعوى أن إسرائيل تعيش حالة من التدهور والتراجع الأمنيين، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي فشل في مواجهة موجة العمليات "الإرهابية" الأخيرة في الضفة الغربية والقدس.
وجاءت تصريحات نتنياهو تلبية لدعوة من اليمين الإسرائيلي، الذي احتشد بالآلاف في مدينة القدس، تعبيرا عن رفضهم لحكومة بينيت، وللمطالبة بإقالتها، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تحافظ على "يهودية الدولة"، وعلى أعضاء الحكومة العودة إلى تيار اليمين، بقوله "عودوا إلى بيتكم".
واستغل زعيم المعارضة استقالة عضوة الكنيست، عيديت سيلمان من حزب "يمينا"، اليوم الأربعاء، في توجيه الاتهام للحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، موضحا أنها فعلت الصواب، بتركها للائتلاف الحاكم، واختيارها خيار الانسحاب من هذا الائتلاف.
ووجه نتنياهو أصابع الاتهام لنفتالي بينيت، زاعما أنه ضعيف أمام إيران والإرهاب.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أجرت لقاء مع شلومو قرعي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود المعارض، خلال المظاهرة بمدينة القدس، والذي أوضح أن المناسب لقيادة الحكومة الإسرائيلية في هذه الآونة، هو رئيس حزبه "الليكود" بنيامين نتنياهو.
والتقت القناة بعضو الكنيست من داخل المظاهرة التي تقام في القدس المحتلة، بدعوى التظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية، نتيجة لتدهور الوضع الأمني وفشل حكومة نفتالي بينيت في التعامل مع موجة العمليات "الإرهابية" الفلسطينية.
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