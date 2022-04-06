https://arabic.sputniknews.com/20220406/هدوء-ما-قبل-العاصفة-أوكرانيا-تنتظر-تغييرا-جذريا-في-وضعها-1060883965.html

هدوء ما قبل العاصفة.. أوكرانيا تنتظر تغييرا جذريا في وضعها

هدوء ما قبل العاصفة.. أوكرانيا تنتظر تغييرا جذريا في وضعها

يرى خبير أوكراني أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجري كما ينبغي. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T04:57+0000

2022-04-06T04:57+0000

2022-04-06T04:57+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

رصد عسكري

روسيا

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وقال أندريه فادجرا للصحفيين إن أوكرانيا تشهد الآن إعادة انتشار للقوات الروسية تسبق المرحلة الختامية للعملية العسكرية الروسية التي ستشكل عاصفة تطهّر أوكرانيا من المتطرفين النازيين.وبحسب الخبير فإن موسكو لم تكن صارمة كما ينبغي مع كييف الخاضعة لسيطرة المتطرفين النازيين. أما الآن، وبعد أن انكشف غدر نظام الحكم في أوكرانيا بكل جلاء، فلا بد من استخدام الشدة والحسم مع النازيين لتطهير البلاد من رجسهم.وأشار إلى أن الهدوء الذي يسود العملية العسكرية الروسية حاليًا هو هدوء ما قبل العاصفة التي يجب أن تضرب المتطرفين المسيطرين على المؤسسة الحاكمة في أوكرانيا بشدة.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس وسكان المنطقة عامة، وتخليص أوكرانيا من النازية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الثلاثين من مارس/آذار عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى واعادة انتشار القوات توطئة للمرحلة الختامية لعملية تحرير أراضي جمهوريتي دونباس.

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رصد عسكري, روسيا