https://arabic.sputniknews.com/20220406/هل-تحتوي-بعض-الشوكولاتة-في-السوق-المصرية-على-مخدر؟-الشركة-المنتجة-ترد-1060915948.html

هل تحتوي بعض الشوكولاتة في السوق المصرية على مخدر؟.. الشركة المنتجة ترد

هل تحتوي بعض الشوكولاتة في السوق المصرية على مخدر؟.. الشركة المنتجة ترد

تسببت تصريحات رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار عن وجود نوع من الشوكولاتة في الأسواق المصرية يحتوي على مادة مخدرة، في إثارة حالة من الجدل في البلاد. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T18:22+0000

2022-04-06T18:22+0000

2022-04-06T18:22+0000

أخبار مصر الآن

شكولاتة

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وسارعت الشركة المنتجة للنوع المقصود بالرد على تصريحات نصار التي ذكر فيها أنه تم رصد حالات إيجابية للمخدرات لأشخاص تناولوا الشوكولاتة.وقال رئيس مجلس إدارة شركة شوجيتين في مصر حسن شاهين، لموقع قناة "العربية" إن هذا الكلام عار من الصحة تماما.وأوضح شاهين أن المنتج المقصود من إنتاج شهر مارس/ آذار 2021 وانتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.وأشار إلى أن هذا المنتج مستورد من ألمانيا، ويخضع للرقابة والمواصفات المصرية، موضحا أنه هيئة سلامة الغذاء قامت باختباره.وأكد أن الشركة لديها ما يثبت الإفراج الجمركي للمنتجات الخاصة بالشركة.وشدد على أن المنتج يخضع للفحص والتحليل بمواصفات عالمية، وأن نتائج هذا الفحص والتحليل تصل معه قبل دخوله البلاد ليتم الموافقة عليها.وذكر أن الجهات الرقابية في هيئة سلامة الأغذية وحماية المستهلك ووزارة التموين، سحبت عينات من منتجات الشركة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن نتيجة الفحص ستظهر خلال أسبوع.مؤخرا، كتب نصار عبر صفحته على "فيسبوك": "مصادفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة تباع شوكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة التعاطي والاتجار بحسب الأحوال".ولفت نصار إلى أن هذه الأنواع المتداولة ربما تكون هي المفسر لبعض الحالات التي تكتشف بالصدفة نتائج التحاليل المعملية أنها تتعاطى المخدرات.

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