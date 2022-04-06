https://arabic.sputniknews.com/20220406/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-شاملة-على-البنوك-والاستثمارات-في-روسيا-1060911107.html
واشنطن تفرض عقوبات جديدة شاملة على البنوك والاستثمارات في روسيا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة شاملة على البنوك والاستثمارات في روسيا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تواصل، مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، فرض عقوبات جديدة موسعة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:26+0000
2022-04-06T15:26+0000
2022-04-06T15:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059516697_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_517f5be16d83a6f2b99cd5e367a5abd6.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، إنه سيجري فرض "عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، "سبيربانك" وأكبر بنك خاص في روسيا "ألفا بنك"، حيث سيؤدي الإجراء إلى تجميد أصول المؤسستين التي تمس النظام المالي الأمريكي، ويمنع الأشخاص الأمريكيون من التعامل معهم".ولفت إلى أن ذلك الإجراء "يعتمد على القرار الذي اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا، ويشمل هجرة مصنعي القطاع الخاص وشركات الطاقة وكبار تجار التجزئة والمؤسسات المالية، فضلا عن مقدمي الخدمات الآخرين مثل المحاماة والشركات الاستشارية".كما تشمل العقوبات حظرا كاملا على "الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة"، ومنع أي شخص أمريكي من التعامل مع هذه الكيانات وتجميد أي من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-ابنتي-بوتين-ومسؤولين-روس-وعائلاتهم-1060909221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059516697_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e52d04f0e99b9027b2b75905e1f93474.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة شاملة على البنوك والاستثمارات في روسيا
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تواصل، مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، فرض عقوبات جديدة موسعة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي تشنها في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، إنه سيجري فرض "عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، "سبيربانك" وأكبر بنك خاص في روسيا "ألفا بنك"، حيث سيؤدي الإجراء إلى تجميد أصول المؤسستين التي تمس النظام المالي الأمريكي، ويمنع الأشخاص الأمريكيون من التعامل معهم".
وبحسب بيان البيت الأبيض: "سيوقع الرئيس (جو) بايدن على أمر تنفيذي جديد، يتضمن حظرا على الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل الأشخاص الأمريكيين أينما كانوا".
ولفت إلى أن ذلك الإجراء "يعتمد على القرار الذي اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا، ويشمل هجرة مصنعي القطاع الخاص وشركات الطاقة وكبار تجار التجزئة والمؤسسات المالية، فضلا عن مقدمي الخدمات الآخرين مثل المحاماة والشركات الاستشارية".
كما تشمل العقوبات حظرا كاملا على "الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة"، ومنع أي شخص أمريكي من التعامل مع هذه الكيانات وتجميد أي من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية".