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وزارة الثقافة العراقية تعلق على الجدل المثار بشأن الأعمال الدرامية الرمضانية

وزارة الثقافة العراقية تعلق على الجدل المثار بشأن الأعمال الدرامية الرمضانية

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الأعمال الدرامية الرمضانية، التي أثارت الجدل. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T09:54+0000

2022-04-06T09:54+0000

2022-04-06T09:54+0000

العراق

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وأكدت الوزارة في بيانها، على أهمية التزام صناع الدراما في العراق، بالضوابط المهنية والأعراف الاجتماعية من دون ابتذال أو تقليل من شأن أي مكون تحت أي ذريعة، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وقالت الوزارة إنها "تتابع باهتمام كبير ما يثار من جدل بشأن بعض الأعمال العراقية الدرامية التي تبث في شهر رمضان الكريم، وما تضمنته من مشاهد وموضوعات وآراء عدت مسيئة لفئات أو مكونات أو شخصيات من أبناء الشعب".وأشارت وزارة الثقافة إلى "قدسية حرية التعبير، وضرورة احترام التقاليد الاجتماعية، والخصوصيات الدينية، واجب إنساني أكدته القوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يحتم على القائمين على الدراما العراقية التعاطي بايجابية واحترام للعادات والطقوس والأعراف الاجتماعية والعشائرية التي يمارسها ابناء الشعب العراقي، وعدم بث مواد مخالفة للذوق العام، والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية".وشددت الوزارة على المؤسسات الإعلامية كافة، على ضرورة الالتزام بلوائح وقواعد البث الإعلامي التي تحدد المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، ولضمان منع التحريض على العنف والكراهية، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الوطني، وعدم بث مواد تخالف التقاليد والآداب العامة.كما أكدت الوزارة على "الأهمية الكبرى التي تؤديها الدراما بوصفها أداة مهمة من أدوات التعبير عن الواقع، وتسليط الضوء على المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية بغية إيجاد حلول عملية ضمن إطار درامي وفني مقبول".

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