https://arabic.sputniknews.com/20220406/وزيرة-الخارجية-البريطانية-نتفاعل-مع-شركائنا-من-السبع-الكبار-على-القيود-ضد-البنوك-الروسية-1060920799.html
وزيرة الخارجية البريطانية: نتفاعل مع شركائنا من السبع الكبار على القيود ضد البنوك الروسية
وزيرة الخارجية البريطانية: نتفاعل مع شركائنا من السبع الكبار على القيود ضد البنوك الروسية
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها تتفاعل مع شركائها من مجموعة السبع الكبار في موضوع فرض قيود جديدة ضد البنوك الروسية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T22:00+0000
2022-04-06T22:00+0000
2022-04-06T22:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقالت تراس، نقلاً عن صحيفة "تلغراف": "أتفاعل مع شركائنا في [مجموعة] السبع الكبار، وذلك من أجل فرض تدابير ضد عدد أكبر من البنوك الروسية".يأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزيرة الخارجية البريطانية: نتفاعل مع شركائنا من السبع الكبار على القيود ضد البنوك الروسية
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها تتفاعل مع شركائها من مجموعة السبع الكبار في موضوع فرض قيود جديدة ضد البنوك الروسية.
موسكو – سبوتنيك
. وقالت تراس، نقلاً عن صحيفة "تلغراف": "أتفاعل مع شركائنا في [مجموعة] السبع الكبار، وذلك من أجل فرض تدابير ضد عدد أكبر من البنوك الروسية".
يأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.