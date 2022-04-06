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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/وزيرة-الخارجية-البريطانية-نتفاعل-مع-شركائنا-من-السبع-الكبار-على-القيود-ضد-البنوك-الروسية-1060920799.html
وزيرة الخارجية البريطانية: نتفاعل مع شركائنا من السبع الكبار على القيود ضد البنوك الروسية
وزيرة الخارجية البريطانية: نتفاعل مع شركائنا من السبع الكبار على القيود ضد البنوك الروسية
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها تتفاعل مع شركائها من مجموعة السبع الكبار في موضوع فرض قيود جديدة ضد البنوك الروسية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T22:00+0000
2022-04-06T22:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقالت تراس، نقلاً عن صحيفة "تلغراف": "أتفاعل مع شركائنا في [مجموعة] السبع الكبار، وذلك من أجل فرض تدابير ضد عدد أكبر من البنوك الروسية".يأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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روسيا

وزيرة الخارجية البريطانية: نتفاعل مع شركائنا من السبع الكبار على القيود ضد البنوك الروسية

22:00 GMT 06.04.2022
© REUTERS / NIR ELIASوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها تتفاعل مع شركائها من مجموعة السبع الكبار في موضوع فرض قيود جديدة ضد البنوك الروسية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت تراس، نقلاً عن صحيفة "تلغراف": "أتفاعل مع شركائنا في [مجموعة] السبع الكبار، وذلك من أجل فرض تدابير ضد عدد أكبر من البنوك الروسية".
يأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:45 GMT
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