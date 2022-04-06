https://arabic.sputniknews.com/20220406/وزير-الخارجية-التركي-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الإماراتي--1060920282.html
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره الإماراتي
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره الإماراتي
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مباحثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بشأن العلاقات الثنائية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T21:37+0000
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وقالت وزارة الخارجية التركية، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بن زايد وهنأ فيه تشاووش أوغلو بحلول شهر رمضان، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت الوزارة أن بن زايد وتشاووش أوغلو بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين التي شملت جدول الزيارات في الفترة المقبلة.يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.وتوجت هذه التحركات في فبراير/ شباط الماضي بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات.وكانت هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.وفي نوفمبر/ تشرين ثان زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، العاصمة التركية أنقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/أردوغان-تركيا-أصبحت-دولة-مصدرة-للطائرات-المروحية-1060918844.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره الإماراتي
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مباحثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بشأن العلاقات الثنائية.
وقالت وزارة الخارجية التركية، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بن زايد وهنأ فيه تشاووش أوغلو بحلول شهر رمضان، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأوضحت الوزارة أن بن زايد وتشاووش أوغلو بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين
التي شملت جدول الزيارات في الفترة المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.
وتوجت هذه التحركات في فبراير/ شباط الماضي بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات.
وكانت هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.
وفي نوفمبر/ تشرين ثان زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، العاصمة التركية أنقرة.