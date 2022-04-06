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وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره الإماراتي
وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره الإماراتي
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مباحثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بشأن العلاقات الثنائية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T21:37+0000
2022-04-06T21:37+0000
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وقالت وزارة الخارجية التركية، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بن زايد وهنأ فيه تشاووش أوغلو بحلول شهر رمضان، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت الوزارة أن بن زايد وتشاووش أوغلو بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين التي شملت جدول الزيارات في الفترة المقبلة.يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.وتوجت هذه التحركات في فبراير/ شباط الماضي بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات.وكانت هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.وفي نوفمبر/ تشرين ثان زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، العاصمة التركية أنقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/أردوغان-تركيا-أصبحت-دولة-مصدرة-للطائرات-المروحية-1060918844.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره الإماراتي

21:37 GMT 06.04.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICEالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مباحثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بشأن العلاقات الثنائية.
وقالت وزارة الخارجية التركية، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بن زايد وهنأ فيه تشاووش أوغلو بحلول شهر رمضان، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
أردوغان: تركيا أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية
20:13 GMT
وأوضحت الوزارة أن بن زايد وتشاووش أوغلو بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين التي شملت جدول الزيارات في الفترة المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.
وتوجت هذه التحركات في فبراير/ شباط الماضي بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات.
وكانت هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.
وفي نوفمبر/ تشرين ثان زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، العاصمة التركية أنقرة.
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