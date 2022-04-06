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https://arabic.sputniknews.com/20220406/وسائل-إعلام-ألمانية-العقوبات-على-روسيا-يمكن-أن-تبقي-رفوف-المحلات-التجارية-فارغة-1060888162.html
وسائل إعلام ألمانية: العقوبات على روسيا يمكن أن تبقي رفوف المحلات التجارية فارغة
وسائل إعلام ألمانية: العقوبات على روسيا يمكن أن تبقي رفوف المحلات التجارية فارغة
ذكرت قناة Die Welt TV أن فرض حظر فوري على استيراد موارد الطاقة الروسية قد يترك الدول الأوروبية بدون نفوذ على موسكو ورفوف فارغة في المحلات التجارية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T07:39+0000
2022-04-06T07:39+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا
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وبحسب وسائل الإعلام، فإن أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم مواقف مختلفة تجاه هذه المبادرة: بينما تدعمها بولندا ودول البلطيق وإيطاليا، تعارضها بشكل قاطع ألمانيا والمجر وسلوفاكيا والنمسا. بدورها، لم تبد فرنسا بعد موقفها من قضية الحظر المفروض على موارد الطاقة.وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عشية اليوم، خطط تشديد العقوبات ضد روسيا، لكنها حذرت من فرض حظر فوري على الغاز الروسي.سيؤثر الحظر المفروض على إمدادات الغاز، على وجه الخصوص، على إنتاج الأسمدة. سيؤثر هذا سلباً على الزراعة وقد يؤدي إلى نقص الغذاء. على الرغم من ادعاءات النقاد بأن الاتفاقات المتعلقة بالنفط والغاز من المفترض أن تمول بشكل غير مباشر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تظل هذه الاتفاقيات أخر طريقة للضغط على موسكو.لخص الصحفيون أنه في حالة حدوث تصعيد أكبر للتوتر، قد لا يكون لدى بروكسل ببساطة خيارات جديدة للعقوبات.
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الأخبار
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا

وسائل إعلام ألمانية: العقوبات على روسيا يمكن أن تبقي رفوف المحلات التجارية فارغة

07:39 GMT 06.04.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOONسوبر ماركت قطر
سوبر ماركت قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOON
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ذكرت قناة Die Welt TV أن فرض حظر فوري على استيراد موارد الطاقة الروسية قد يترك الدول الأوروبية بدون نفوذ على موسكو ورفوف فارغة في المحلات التجارية.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم مواقف مختلفة تجاه هذه المبادرة: بينما تدعمها بولندا ودول البلطيق وإيطاليا، تعارضها بشكل قاطع ألمانيا والمجر وسلوفاكيا والنمسا. بدورها، لم تبد فرنسا بعد موقفها من قضية الحظر المفروض على موارد الطاقة.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عشية اليوم، خطط تشديد العقوبات ضد روسيا، لكنها حذرت من فرض حظر فوري على الغاز الروسي.
سيؤثر الحظر المفروض على إمدادات الغاز، على وجه الخصوص، على إنتاج الأسمدة. سيؤثر هذا سلباً على الزراعة وقد يؤدي إلى نقص الغذاء. على الرغم من ادعاءات النقاد بأن الاتفاقات المتعلقة بالنفط والغاز من المفترض أن تمول بشكل غير مباشر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تظل هذه الاتفاقيات أخر طريقة للضغط على موسكو.
لخص الصحفيون أنه في حالة حدوث تصعيد أكبر للتوتر، قد لا يكون لدى بروكسل ببساطة خيارات جديدة للعقوبات.
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