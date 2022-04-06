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https://arabic.sputniknews.com/20220406/وسائل-إعلام-سيارة-تصطدم-بسياج-السفارة-الروسية-في-رومانيا-1060883880.html
وسائل إعلام: سيارة تصطدم بسياج السفارة الروسية في رومانيا
وسائل إعلام: سيارة تصطدم بسياج السفارة الروسية في رومانيا
اصطدمت السيارة صباح اليوم الأربعاء، بسور السفارة الروسية في بوخارست، بعد اصطدام السيارة اشتعلت فيها النيران، وتعذر إنقاذ السائق، بحسب قناة Digi 24 التلفزيونية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-06T04:48+0000
العالم
رومانيا
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وذكرت القناة أن "الحريق اندلع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من السفارة الروسية في بوخارست. قاد السائق سيارته نحو السياج المحيط بالمبنى، ونتيجة الاصطدام اشتعلت النيران في السيارة، وتعذر إنقاذ السائق".وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران. تبين أنه يوجد فقط سائق في السيارة. سيحدد علماء الجريمة ظروف الحادث.
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العالم, رومانيا

وسائل إعلام: سيارة تصطدم بسياج السفارة الروسية في رومانيا

04:48 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / Gianluigi Guerciaسيارة مشتعلة إبان اشتباكات دارت بين الطلاب والشرطة، خلال مظاهرات لتوفير التعليم العالي الحر في مدينة جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
سيارة مشتعلة إبان اشتباكات دارت بين الطلاب والشرطة، خلال مظاهرات لتوفير التعليم العالي الحر في مدينة جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Gianluigi Guercia
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اصطدمت السيارة صباح اليوم الأربعاء، بسور السفارة الروسية في بوخارست، بعد اصطدام السيارة اشتعلت فيها النيران، وتعذر إنقاذ السائق، بحسب قناة Digi 24 التلفزيونية.
وذكرت القناة أن "الحريق اندلع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من السفارة الروسية في بوخارست. قاد السائق سيارته نحو السياج المحيط بالمبنى، ونتيجة الاصطدام اشتعلت النيران في السيارة، وتعذر إنقاذ السائق".
وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران. تبين أنه يوجد فقط سائق في السيارة. سيحدد علماء الجريمة ظروف الحادث.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية4 أبريل, 16:03 GMT
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