https://arabic.sputniknews.com/20220406/وسائل-إعلام-سيارة-تصطدم-بسياج-السفارة-الروسية-في-رومانيا-1060883880.html
وسائل إعلام: سيارة تصطدم بسياج السفارة الروسية في رومانيا
وسائل إعلام: سيارة تصطدم بسياج السفارة الروسية في رومانيا
اصطدمت السيارة صباح اليوم الأربعاء، بسور السفارة الروسية في بوخارست، بعد اصطدام السيارة اشتعلت فيها النيران، وتعذر إنقاذ السائق، بحسب قناة Digi 24 التلفزيونية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T04:48+0000
2022-04-06T04:48+0000
2022-04-06T04:48+0000
العالم
رومانيا
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وذكرت القناة أن "الحريق اندلع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من السفارة الروسية في بوخارست. قاد السائق سيارته نحو السياج المحيط بالمبنى، ونتيجة الاصطدام اشتعلت النيران في السيارة، وتعذر إنقاذ السائق".وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران. تبين أنه يوجد فقط سائق في السيارة. سيحدد علماء الجريمة ظروف الحادث.
رومانيا
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رومانيا
وسائل إعلام: سيارة تصطدم بسياج السفارة الروسية في رومانيا
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اصطدمت السيارة صباح اليوم الأربعاء، بسور السفارة الروسية في بوخارست، بعد اصطدام السيارة اشتعلت فيها النيران، وتعذر إنقاذ السائق، بحسب قناة Digi 24 التلفزيونية.
وذكرت القناة أن "الحريق اندلع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من السفارة الروسية في بوخارست. قاد السائق سيارته نحو السياج المحيط بالمبنى، ونتيجة الاصطدام اشتعلت النيران
في السيارة، وتعذر إنقاذ السائق".
وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران. تبين أنه يوجد فقط سائق في السيارة. سيحدد علماء الجريمة ظروف الحادث.