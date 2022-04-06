https://arabic.sputniknews.com/20220406/وكالة-إيرانية-تعلن-التوصل-إلى-اتفاق-للإفراج-عن-جزء-كبير-من-الأصول-المجمدة-1060898906.html
وكالة إيرانية تعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأصول المجمدة
وكالة إيرانية تعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأصول المجمدة
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:57+0000
2022-04-06T11:57+0000
2022-04-06T11:57+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع قوله، إنه "سيتم الإفراج عن جزء كبير من لأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید"، مضیفا أن "الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي".أشارت الوكالة إلى أن الاتفاق الجديد للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن مؤخرا، سداد كامل الديون البريطانية إلى بلاده، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران.أكدت الحكومة الإيرانية، أن بريطانيا دفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران.وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي: "في حرب الإرادات انتصر الشعب الإيراني مرة أخرى واستسلمت بريطانيا بعد 40 عاما من التملص والعصيان لقرار المحكمة لخطاب الشعب الإيراني المقتدر ودفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران".يذكر أن شاه إيران قد دفع مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا، قبل الثورة الإيرانية في العام 1979، مقابل الحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى، ولكن لم يتم تسليم أي منها بعد أن أطاحت تلك الثورة بحكم الشاه.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-بريطانيا-سددت-ديونها-البالغة-390-مليون-جنيه-إسترليني-لإيران-عبر-البنك-المركزي-العماني-1060017087.html
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أخبار إيران, بريطانيا, الاتفاق النووي الإيراني
وكالة إيرانية تعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأصول المجمدة
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا
"، عن مصدر مطلع قوله، إنه "سيتم الإفراج عن جزء كبير من لأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید"، مضیفا أن "الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي".
أشارت الوكالة إلى أن الاتفاق الجديد للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن مؤخرا، سداد كامل الديون البريطانية إلى بلاده
، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران.
أكدت الحكومة الإيرانية، أن بريطانيا دفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران.
وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي
: "في حرب الإرادات انتصر الشعب الإيراني مرة أخرى واستسلمت بريطانيا بعد 40 عاما من التملص والعصيان لقرار المحكمة لخطاب الشعب الإيراني المقتدر ودفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران".
يذكر أن شاه إيران قد دفع مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا، قبل الثورة الإيرانية في العام 1979
، مقابل الحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى، ولكن لم يتم تسليم أي منها بعد أن أطاحت تلك الثورة بحكم الشاه.