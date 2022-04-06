https://arabic.sputniknews.com/20220406/20-ألف-وجبة-غذائية-بنك-الطعام-اللبناني-يحارب-الجوع-في-شهر-رمضان-صور-وفيديو-1060901790.html

20 ألف وجبة غذائية.. بنك الطعام اللبناني يحارب الجوع في شهر رمضان.. صور وفيديو

20 ألف وجبة غذائية.. بنك الطعام اللبناني يحارب الجوع في شهر رمضان.. صور وفيديو

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان، انضم عدد كبير من المواطنين اللبنانيين إلى شريحة الباحثين عن طعام خلال شهر رمضان، لا سيما في ظل الغياب... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T12:52+0000

2022-04-06T12:52+0000

2022-04-06T12:52+0000

لبنان

رمضان

تقارير سبوتنيك

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وتسعى بعض المؤسسات الخيرية إلى المساهمة في التخفيف من أعباء الحياة خلال شهر رمضان، لتأمين بعض وجبات الإفطار والشنط الرمضانية التي تتكون من الحبوب والمواد الأساسية لإعانة العائلات الفقيرة على سد احتياجاتها خلال الشهر الفضيل.ويعد بنك الطعام اللبناني (مؤسسة غير حكومية)، واحدة من تلك المؤسسات التي ضاعفت من نشاطها لتأمين 350 وجبة إفطار يوميًا (10500 خلال شهر رمضان)، فيما تسعى لتوزيع 10 آلاف شنطة رمضانية.وتقول سهى زعيتر، المديرة التنفيذية لبنك الطعام اللبناني، إن في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان، لا سيما في شهر رمضان، ومواجهة الكثير من العائلات اللبنانية لصعوبات في تأمين الوجبات والسفر الرمضانية، تعمل المؤسسة على توفير وجبات إفطار يوميًا، وحصص غذائية.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المؤسسة تتعامل مع 6 مطابخ اجتماعية تابعة لمؤسسات خيرية على مدار العام، وفي شهر رمضان قرر بنك الطعام مساعدة تلك المطابخ ماليًا من أجل طبخ وتوفير 350 وجبة إفطار، مكونة من تمر وسلطة أو لبن وطبخة رئيسة ولحوم، يتم توزيعهم يوميًا على 350 فردًا.وتقول زعيتر، إن المطابخ الـ 6 موزعة في مدن بيروت وعرمون وطرابلس وعكار وصيدا والبقاع الغربية، يتعاون معهم بنك الطعام طوال العام، إلا أن المؤسسة ضاعفت من تعاونها خلال شهر رمضان، حتى تتمكن من توظيف سيدات للعمل بتلك المطابخ لتوفير مداخيل مادية لهن، تمكنهم من العيش.مقابل وجبات الإفطار، تحاول المؤسسة، بحسب مديرتها التنفيذية، تأمين حصص غذائية تكفي عائلة من 4 أشخاص، وتتكون من مواد جافة أساسية من حبوب وزيت وصلصة دون لحوم أو دجاج، حتى تستطيع تلك العوائل إلى الطبخ في شهر رمضان، دون الحاجة لمواد أساسية.وكشفت زعيتر أن مؤسسة بنك الطعام تسعى لتأمين 10 آلاف حصة غذائية خلال شهر رمضان المبارك، مضيفة: "حتى الآن تمكنا من توزيع 5 آلاف حصة غذائية، ونأمل أن تزيد المساعدات لنتمكن من توزيع كافة الحصص المستهدفة".بنك الطعام اللبناني (LFB) هو منظمة غير ربحية تأسست من قبل مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين في عام 2012، يجمع فائض الطعام من المطاعم والفنادق والمطاعم والمتاجر الكبيرة والمصدرين والمستوردين للأغذية. ثم يتم توزيع هذا الطعام من قبل 70 منظمة غير حكومية لبنانية نشطة في مجموعة متنوعة من المجالات إلى المحتاجين للمساعدة.ويعمل بنك الغذاء وفق هدف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، عبر تركيز مهمته في لبنان، بتقديم الطعام للفقراء، ولمن يصنفون في خانة تحت خط الفقر، ولاختيار العائلات الفقيرة، قام البنك بالتواصل مع الجمعيات في لبنان، ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تملك لائحة بهذه الجمعيات والعائلات الفقيرة، بحيث بات اليوم يتعاون مع 75 جمعية ومنظمة غير حكومية في كل المناطق اللبنانية.

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لبنان, رمضان, تقارير سبوتنيك