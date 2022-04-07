https://arabic.sputniknews.com/20220407/أبو-الغيط-يرحب-بإنشاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-1060930152.html
أبو الغيط يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
أبو الغيط يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
أعلن أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ترحيبه بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معربا عن أمله في أن يحقق المجلس السلام ويدعو مختلف الأطراف... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:50+0000
2022-04-07T09:50+0000
2022-04-07T09:50+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الجامعة، اليوم الخميس، إن "أبو الغيط يرحب بإصدار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية".كما أكد أمين عام جامعة الدول العربية، دعمه لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية.وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يقود المجلس البلاد نحو تحقيق السلام، داعيا مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، من أجل للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أيٍ من جيرانه، على حد قول البيان.وفي وقت سابق، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/السعودية-ترحب-بقرار-الرئيس-اليمني-نقل-السلطة-إلى-مجلس-رئاسي-جديد--1060922244.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أبو الغيط يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني
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أعلن أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ترحيبه بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معربا عن أمله في أن يحقق المجلس السلام ويدعو مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الجامعة، اليوم الخميس، إن "أبو الغيط يرحب بإصدار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية".
كما أكد أمين عام جامعة الدول العربية
، دعمه لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية.
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يقود المجلس البلاد نحو تحقيق السلام، داعيا مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، من أجل للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أيٍ من جيرانه، على حد قول البيان.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بنقل صلاحياته
إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وقال هادي، في إعلان رئاسي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".
وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة
بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.