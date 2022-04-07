https://arabic.sputniknews.com/20220407/ألمانيا-تعلق-استيراد-الفحم-من-روسيا-خلال-فترة-انتقالية-مدتها-120-يوما-1060959339.html
ألمانيا تعلق استيراد الفحم من روسيا خلال فترة انتقالية مدتها 120 يوما
ألمانيا تعلق استيراد الفحم من روسيا خلال فترة انتقالية مدتها 120 يوما
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده ستعلق استيراد الفحم من روسيا خلال فترة انتقالية مدتها 120 يومًا، تماشياً مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T22:14+0000
2022-04-07T22:14+0000
2022-04-07T22:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المستشار بعد اجتماع الحكومة، الخميس: "أعتقد أنه يتعين علينا استخدام هذه الفترة الانتقالية (120 يومًا)، إذا كانت أقل بهذا جيدا".وأضاف: "لكننا نحتاج إلى القليل من الوقت وللمؤسسات أيضًا. يستغرق العثور على موردين جدد وقتًا، نحن على استعداد تام ( للالتزام بالعقوبات)".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/المستشار-الألماني-تخصيص-2-مليار-يورو-لدعم-اللاجئين-الأوكرانيين-1060958898.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
ألمانيا تعلق استيراد الفحم من روسيا خلال فترة انتقالية مدتها 120 يوما
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده ستعلق استيراد الفحم من روسيا خلال فترة انتقالية مدتها 120 يومًا، تماشياً مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المستشار بعد اجتماع الحكومة، الخميس: "أعتقد أنه يتعين علينا استخدام هذه الفترة الانتقالية (120 يومًا)، إذا كانت أقل بهذا جيدا".
وأضاف: "لكننا نحتاج إلى القليل من الوقت وللمؤسسات أيضًا. يستغرق العثور على موردين جدد وقتًا، نحن على استعداد تام ( للالتزام بالعقوبات)".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.