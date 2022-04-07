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https://arabic.sputniknews.com/20220407/أمريكا-تجمد-قناة-اتصال-مع-روسيا-خاصة-بالتعاون-في-مجال-الأمن-السيبراني-1060955685.html
أمريكا تجمد قناة اتصال مع روسيا خاصة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني
أمريكا تجمد قناة اتصال مع روسيا خاصة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني
أوقفت الولايات المتحدة قناة اتصال مع روسيا تُستخدم للتعاون في مكافحة الجرائم المرتبطة ببرامج الفدية الإلكترونية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T19:17+0000
2022-04-07T19:17+0000
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" إن قناة الاتصال مع روسيا حول جرائم برامج الفدية الإلكترونية لم تعد نشطة".وأوضح الدبلوماسي أن قرار تعليق الاتصالات مع روسيا عبر هذه القناة يرجع إلى العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أوليغ خراموف، قد صرح في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض أبلغ روسيا أنه أوقف من جانب واحد عمل قناة الاتصال.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/أمريكا-سنقاطع-فقط-اجتماعات-معينة-في-قمة-العشرين-حال-حضور-روسيا-1060919751.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

أمريكا تجمد قناة اتصال مع روسيا خاصة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني

19:17 GMT 07.04.2022
© AFP 2022وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022
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أوقفت الولايات المتحدة قناة اتصال مع روسيا تُستخدم للتعاون في مكافحة الجرائم المرتبطة ببرامج الفدية الإلكترونية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" إن قناة الاتصال مع روسيا حول جرائم برامج الفدية الإلكترونية لم تعد نشطة".
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وأوضح الدبلوماسي أن قرار تعليق الاتصالات مع روسيا عبر هذه القناة يرجع إلى العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أوليغ خراموف، قد صرح في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض أبلغ روسيا أنه أوقف من جانب واحد عمل قناة الاتصال.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
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