https://arabic.sputniknews.com/20220407/أمين-عام-الناتو-يعلن-توسيع-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1060945294.html
أمين عام الناتو يعلن "توسيع" الدعم العسكري لأوكرانيا
أمين عام الناتو يعلن "توسيع" الدعم العسكري لأوكرانيا
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل، إن "دول الحلف ستوسع دعمها العسكري لأوكرانيا". 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:23+0000
2022-04-07T14:23+0000
2022-04-07T14:23+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وأضاف ستولتنبرغ، اليوم الخميس: "ناقشنا الوضع في أوكرانيا، واتفقنا جميعا على الحاجة إلى توسيع الدعم لأوكرانيا، لبذل المزيد حتى يتمكن الجيش الأوكراني من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل".أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف.وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 3 نيسان/أبريل، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا وتدريبا وقيادة من أي وقت مضى".وجدد الناتو، الشهر الماضي، رفضه لنشر قوات قتالية في أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن مثل ذلك الإجراء قد يوسع من نطاق الحرب لخارج أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/محلل-سياسي-فرنسي-يكشف-مخططات-الغرب-لإبادة-الروس-بيولوجيا-1060933361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الناتو
أمين عام الناتو يعلن "توسيع" الدعم العسكري لأوكرانيا
تابعنا عبر
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل، إن "دول الحلف ستوسع دعمها العسكري لأوكرانيا".
وأضاف ستولتنبرغ، اليوم الخميس: "ناقشنا الوضع في أوكرانيا، واتفقنا جميعا على الحاجة إلى توسيع الدعم لأوكرانيا، لبذل المزيد حتى يتمكن الجيش الأوكراني من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل".
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف.
وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 3 نيسان/أبريل، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.
وأضاف
أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا وتدريبا وقيادة من أي وقت مضى".
وجدد الناتو، الشهر الماضي، رفضه لنشر قوات قتالية في أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن مثل ذلك الإجراء قد يوسع من نطاق الحرب لخارج أوكرانيا.