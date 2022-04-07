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https://arabic.sputniknews.com/20220407/أمين-عام-الناتو-يعلن-توسيع-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1060945294.html
أمين عام الناتو يعلن "توسيع" الدعم العسكري لأوكرانيا
أمين عام الناتو يعلن "توسيع" الدعم العسكري لأوكرانيا
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل، إن "دول الحلف ستوسع دعمها العسكري لأوكرانيا". 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:23+0000
2022-04-07T14:23+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وأضاف ستولتنبرغ، اليوم الخميس: "ناقشنا الوضع في أوكرانيا، واتفقنا جميعا على الحاجة إلى توسيع الدعم لأوكرانيا، لبذل المزيد حتى يتمكن الجيش الأوكراني من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل".أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف.وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 3 نيسان/أبريل، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا وتدريبا وقيادة من أي وقت مضى".وجدد الناتو، الشهر الماضي، رفضه لنشر قوات قتالية في أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن مثل ذلك الإجراء قد يوسع من نطاق الحرب لخارج أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/محلل-سياسي-فرنسي-يكشف-مخططات-الغرب-لإبادة-الروس-بيولوجيا-1060933361.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو

أمين عام الناتو يعلن "توسيع" الدعم العسكري لأوكرانيا

14:23 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل، إن "دول الحلف ستوسع دعمها العسكري لأوكرانيا".
وأضاف ستولتنبرغ، اليوم الخميس: "ناقشنا الوضع في أوكرانيا، واتفقنا جميعا على الحاجة إلى توسيع الدعم لأوكرانيا، لبذل المزيد حتى يتمكن الجيش الأوكراني من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل".
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف.
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10:45 GMT
وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 3 نيسان/أبريل، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.
وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا وتدريبا وقيادة من أي وقت مضى".
وجدد الناتو، الشهر الماضي، رفضه لنشر قوات قتالية في أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن مثل ذلك الإجراء قد يوسع من نطاق الحرب لخارج أوكرانيا.
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