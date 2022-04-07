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https://arabic.sputniknews.com/20220407/أوكرانيا-تطرد-صحفيا-هولنديا-لـكشفه-أسرار-الدولة-1060931465.html
أوكرانيا تطرد صحفيا هولنديا لـ"كشفه أسرار الدولة"
أوكرانيا تطرد صحفيا هولنديا لـ"كشفه أسرار الدولة"
قررت إدارة أمن الدولة الأوكرانية طرد الصحفي الهولندي روبرت دالميرز من البلاد لأنه التقط في الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به عواقب الهجمات الصاروخية التي شنتها... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:11+0000
2022-04-07T10:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار هولندا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "نيديرلاند داغبلاد" أن دالميرز وصل إلى أوكرانيا في 1 مارس/آذار، وكان يتمسك بموقف موالي للغرب وهذا واضح من مشاركاته الأولى على الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، فكلما كان يرى بأم عينيه وكلما كان يتحدث مع الناس، كان يتغير رأيه بشأن ما كان يحدث.تم وضع الصحفي في سيارة، ونُقل إلى الحدود الأوكرانية المولدوفية، حيث تم إطلاق سراحه، بعد أن تم تحذيره من أنه ممنوع من دخول أوكرانيا لمدة 10 سنوات. الآن الصحفي في رومانيا، وقال اتحاد الصحفيين الهولندي إن أوكرانيا تمنع التغطية الموثوقة للأحداث في البلاد.
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أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تطرد صحفيا هولنديا لـ"كشفه أسرار الدولة"

10:11 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 07.04.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESقوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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قررت إدارة أمن الدولة الأوكرانية طرد الصحفي الهولندي روبرت دالميرز من البلاد لأنه التقط في الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به عواقب الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الروسية على منطقة أوديسا.
وذكرت صحيفة "نيديرلاند داغبلاد" أن دالميرز وصل إلى أوكرانيا في 1 مارس/آذار، وكان يتمسك بموقف موالي للغرب وهذا واضح من مشاركاته الأولى على الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، فكلما كان يرى بأم عينيه وكلما كان يتحدث مع الناس، كان يتغير رأيه بشأن ما كان يحدث.

بعد ذلك بدأ داليمرز يكتب عن قسوة القوميين الأوكرانيين، وعن اضطهاد سكان دونباس. في أحد المنشورات، أبلغ عن حريق في مستودع النفط في أوديسا، الذي أصابه صاروخ. وعلى إثر ذلك، تم اعتقال المراسل، وصادرت إدارة أمن الدولة الأوكرانية جواز سفره وهاتفه، ثم اتهمته بالكشف عن أسرار الدولة وطردته في نهاية المطاف.

تم وضع الصحفي في سيارة، ونُقل إلى الحدود الأوكرانية المولدوفية، حيث تم إطلاق سراحه، بعد أن تم تحذيره من أنه ممنوع من دخول أوكرانيا لمدة 10 سنوات.
الآن الصحفي في رومانيا، وقال اتحاد الصحفيين الهولندي إن أوكرانيا تمنع التغطية الموثوقة للأحداث في البلاد.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:47 GMT
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