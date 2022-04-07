https://arabic.sputniknews.com/20220407/أوكرانيا-تطرد-صحفيا-هولنديا-لـكشفه-أسرار-الدولة-1060931465.html
أوكرانيا تطرد صحفيا هولنديا لـ"كشفه أسرار الدولة"
أوكرانيا تطرد صحفيا هولنديا لـ"كشفه أسرار الدولة"
قررت إدارة أمن الدولة الأوكرانية طرد الصحفي الهولندي روبرت دالميرز من البلاد لأنه التقط في الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به عواقب الهجمات الصاروخية التي شنتها... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:11+0000
2022-04-07T10:11+0000
2022-04-07T10:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار هولندا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493302_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a3136c90f8fb349c1817ea7e7704de8d.jpg
وذكرت صحيفة "نيديرلاند داغبلاد" أن دالميرز وصل إلى أوكرانيا في 1 مارس/آذار، وكان يتمسك بموقف موالي للغرب وهذا واضح من مشاركاته الأولى على الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، فكلما كان يرى بأم عينيه وكلما كان يتحدث مع الناس، كان يتغير رأيه بشأن ما كان يحدث.تم وضع الصحفي في سيارة، ونُقل إلى الحدود الأوكرانية المولدوفية، حيث تم إطلاق سراحه، بعد أن تم تحذيره من أنه ممنوع من دخول أوكرانيا لمدة 10 سنوات. الآن الصحفي في رومانيا، وقال اتحاد الصحفيين الهولندي إن أوكرانيا تمنع التغطية الموثوقة للأحداث في البلاد.
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493302_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_3c0cf024853a57bc310bd4166778beec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تطرد صحفيا هولنديا لـ"كشفه أسرار الدولة"
10:11 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
قررت إدارة أمن الدولة الأوكرانية طرد الصحفي الهولندي روبرت دالميرز من البلاد لأنه التقط في الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به عواقب الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الروسية على منطقة أوديسا.
وذكرت صحيفة "نيديرلاند داغبلاد" أن دالميرز وصل إلى أوكرانيا في 1 مارس/آذار، وكان يتمسك بموقف موالي للغرب وهذا واضح من مشاركاته الأولى على الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، فكلما كان يرى بأم عينيه وكلما كان يتحدث مع الناس، كان يتغير رأيه بشأن ما كان يحدث.
بعد ذلك بدأ داليمرز يكتب عن قسوة القوميين الأوكرانيين، وعن اضطهاد سكان دونباس. في أحد المنشورات، أبلغ عن حريق في مستودع النفط في أوديسا، الذي أصابه صاروخ. وعلى إثر ذلك، تم اعتقال المراسل، وصادرت إدارة أمن الدولة الأوكرانية جواز سفره وهاتفه، ثم اتهمته بالكشف عن أسرار الدولة وطردته في نهاية المطاف.
تم وضع الصحفي في سيارة، ونُقل إلى الحدود الأوكرانية المولدوفية، حيث تم إطلاق سراحه، بعد أن تم تحذيره من أنه ممنوع من دخول أوكرانيا لمدة 10 سنوات.
الآن الصحفي في رومانيا، وقال اتحاد الصحفيين الهولندي إن أوكرانيا تمنع التغطية الموثوقة للأحداث في البلاد.