https://arabic.sputniknews.com/20220407/إحصاءات-عالمية-غالبية-سكان-العالم-مع-روسيا-1060924285.html
إحصاءات عالمية: غالبية سكان العالم مع روسيا
إحصاءات عالمية: غالبية سكان العالم مع روسيا
أحصت مجلة بريطانية الدول المؤيدة لروسيا أو المحايدة، ووجدت أن سكان هذه الدول يشكلون غالبية سكان العالم. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:51+0000
2022-04-07T06:51+0000
2022-04-07T06:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست"، فإن الدول المؤيدة لروسيا عددها 28 دولة ويعيش فيها ثلث سكان العالم، ومنها الصين وسوريا وباكستان.وهناك 32 دولة تلتزم الحياد حيال ما يجري في أوكرانيا ويعيش فيها حوالي ثلث سكان العالم أيضا ومنها الهند والبرازيل وبنغلاديش.أما الدول الموالية للغرب فعددها 131 بلدا تحتضن 36 في المئة فقط من سكان العالم.وأشارت إلى أن الحكومة الصينية موالية لروسيا، إذ تتحاشى إدانة أعمال بوتين بطريقة مباشرة وهيهات أن تؤيد الغرب، في حين عززت الحكومة الهندية التي تعتبر محايدة، التعاون مع الحكومة الروسية.وكان الصحفي الإيطالي فرانكو باتاليا قد ذكّر الأوروبيين باضطهاد السلطة الأوكرانية للمواطنين الناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس، وإنشاء بنية عسكرية تهدد روسيا في أوكرانيا. كما لفت المعلق السياسي الإيطالي اهتمام الأوروبيين إلى تعاطف السلطة الأوكرانية مع النازيين وعملها على تحويل البلاد إلى معسكر كبير.واضطرت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف، على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكي يتحقق هذا الهدف يجب نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إحصاءات عالمية: غالبية سكان العالم مع روسيا
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أحصت مجلة بريطانية الدول المؤيدة لروسيا أو المحايدة، ووجدت أن سكان هذه الدول يشكلون غالبية سكان العالم.
وبحسب
مجلة "ذي إيكونوميست"، فإن الدول المؤيدة لروسيا عددها 28 دولة ويعيش فيها ثلث سكان العالم، ومنها الصين وسوريا وباكستان.
وهناك 32 دولة تلتزم الحياد حيال ما يجري في أوكرانيا ويعيش فيها حوالي ثلث سكان العالم أيضا ومنها الهند والبرازيل وبنغلاديش.
أما الدول الموالية للغرب فعددها 131 بلدا تحتضن 36 في المئة فقط من سكان العالم.
وأشارت إلى أن الحكومة الصينية موالية لروسيا، إذ تتحاشى إدانة أعمال بوتين بطريقة مباشرة وهيهات أن تؤيد الغرب، في حين عززت الحكومة الهندية التي تعتبر محايدة، التعاون مع الحكومة الروسية.
وكان الصحفي الإيطالي فرانكو باتاليا قد ذكّر الأوروبيين باضطهاد السلطة الأوكرانية للمواطنين الناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس، وإنشاء بنية عسكرية تهدد روسيا في أوكرانيا. كما لفت المعلق السياسي الإيطالي اهتمام الأوروبيين إلى تعاطف السلطة الأوكرانية مع النازيين وعملها على تحويل البلاد إلى معسكر كبير.
واضطرت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف، على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكي يتحقق هذا الهدف يجب نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.