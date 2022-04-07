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https://arabic.sputniknews.com/20220407/إسقاط-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-قاعدة-عين-الأسد-في-محافظة-الأنبار-العراقية-1060960321.html
إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية
إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية
أكد مصدر في التحالف الدولي لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الانبار غربي العراق. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T23:48+0000
2022-04-07T23:54+0000
العراق
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر إن، "قوات التحالف داخل قاعدة عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة دون وقوع خسائر".وكانت القوات القتالية الأمريكية قد أكملت انسحابها، في شهر ديسمبر الماضي، من قاعدة عين الأسد، مؤكدة أنها ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل.وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".
https://arabic.sputniknews.com/20220104/إحباط-هجومين-بطائرتين-مسيرتين-على-قاعدة-عين-الأسد-غربي-العراق-1054918243.html
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العراق

إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية

23:48 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 23:54 GMT 07.04.2022)
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahraالجنود الأمريكيون يتفقدون موقع القصف الإيراني في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق
الجنود الأمريكيون يتفقدون موقع القصف الإيراني في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
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أكد مصدر في التحالف الدولي لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الانبار غربي العراق.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر إن، "قوات التحالف داخل قاعدة عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة دون وقوع خسائر".
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
إحباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق
4 يناير, 07:34 GMT
وكانت القوات القتالية الأمريكية قد أكملت انسحابها، في شهر ديسمبر الماضي، من قاعدة عين الأسد، مؤكدة أنها ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل.
وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".
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