عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220407/إصابة-عسكريين-أمريكيين-في-هجوم-استهدف-قوات-التحالف-الدولي-شمال-شرقي-سوريا-1060932391.html
إصابة عسكريين أمريكيين في هجوم استهدف قوات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا
إصابة عسكريين أمريكيين في هجوم استهدف قوات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إصابة عسكريين أمريكيين اثنين، في هجوم على قوات التحالف، شمال شرقي سوريا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:23+0000
2022-04-07T10:23+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار التحالف الدولي
إصابة
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102377/48/1023774859_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_45591134565952343ee4beff052d4039.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال التحالف الدولي، في بيان عبر "تويتر": "هذا الصباح، استهدف هجوم غير مباشر قوات التحالف في القرية الخضراء، شمال شرقي سوريا.. الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين".وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا إلى هجمات، بين الحين والآخر.هذا وشهدت المناطق النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سوريا، دخول فرق هندسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، وبدأت عمليات تأهيل واسعة لآبار النفط المدمرة والمهجورة بغية تهيئتها للإنتاج.وقالت المصادر المحلية المطلعة لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن قوات الاحتلال الأمريكي ستتقاسم إنتاج الآبار المزمع إدخالها في الإنتاج قريبا مع المسلحين الموالين لها في تنظيم "قسد" من سكان المنطقة ومع العاملين مع ما يسمى بـ (الإدارة الذاتية) التي تعد الواجهة المدنية للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الجيش-الأمريكي-يتقاسم-النفط-المسروق-مع-مسلحين-موالين-له-شرقي-سوريا-1060924488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102377/48/1023774859_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_9774331e4b0a527809d6f355cbd49ad3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي, إصابة, أخبار الهند اليوم

إصابة عسكريين أمريكيين في هجوم استهدف قوات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا

10:23 GMT 07.04.2022
© REUTERS / RODI SAIDالقوات الأمريكية في سوريا
القوات الأمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / RODI SAID
تابعنا عبرTelegram
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إصابة عسكريين أمريكيين اثنين، في هجوم على قوات التحالف، شمال شرقي سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال التحالف الدولي، في بيان عبر "تويتر": "هذا الصباح، استهدف هجوم غير مباشر قوات التحالف في القرية الخضراء، شمال شرقي سوريا.. الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين".
وأوضح البيان أن الحادث يخضع حاليا لإجراءات التحقيق.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا إلى هجمات، بين الحين والآخر.
هذا وشهدت المناطق النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سوريا، دخول فرق هندسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، وبدأت عمليات تأهيل واسعة لآبار النفط المدمرة والمهجورة بغية تهيئتها للإنتاج.
وقالت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" أن الفرق الهندسية بدأت فعليا عملها في صيانة عدد من الآبار في محيط حقلي (العمر النفطي) و(كونيكو للغاز الطبيعي) لإعادة تأهيلها، وإدخالها في الاستثمار مجددا بغية زيادة إنتاج النفط،، بحماية مجموعة خاصة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي.
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
الجيش الأمريكي يتقاسم النفط المسروق مع مسلحين موالين له شرقي سوريا
07:00 GMT
وقالت المصادر المحلية المطلعة لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن قوات الاحتلال الأمريكي ستتقاسم إنتاج الآبار المزمع إدخالها في الإنتاج قريبا مع المسلحين الموالين لها في تنظيم "قسد" من سكان المنطقة ومع العاملين مع ما يسمى بـ (الإدارة الذاتية) التي تعد الواجهة المدنية للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала