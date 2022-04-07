https://arabic.sputniknews.com/20220407/إصابة-عسكريين-أمريكيين-في-هجوم-استهدف-قوات-التحالف-الدولي-شمال-شرقي-سوريا-1060932391.html
إصابة عسكريين أمريكيين في هجوم استهدف قوات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا
إصابة عسكريين أمريكيين في هجوم استهدف قوات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إصابة عسكريين أمريكيين اثنين، في هجوم على قوات التحالف، شمال شرقي سوريا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:23+0000
2022-04-07T10:23+0000
2022-04-07T10:23+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار التحالف الدولي
إصابة
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102377/48/1023774859_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_45591134565952343ee4beff052d4039.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال التحالف الدولي، في بيان عبر "تويتر": "هذا الصباح، استهدف هجوم غير مباشر قوات التحالف في القرية الخضراء، شمال شرقي سوريا.. الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين".وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا إلى هجمات، بين الحين والآخر.هذا وشهدت المناطق النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سوريا، دخول فرق هندسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، وبدأت عمليات تأهيل واسعة لآبار النفط المدمرة والمهجورة بغية تهيئتها للإنتاج.وقالت المصادر المحلية المطلعة لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن قوات الاحتلال الأمريكي ستتقاسم إنتاج الآبار المزمع إدخالها في الإنتاج قريبا مع المسلحين الموالين لها في تنظيم "قسد" من سكان المنطقة ومع العاملين مع ما يسمى بـ (الإدارة الذاتية) التي تعد الواجهة المدنية للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الجيش-الأمريكي-يتقاسم-النفط-المسروق-مع-مسلحين-موالين-له-شرقي-سوريا-1060924488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102377/48/1023774859_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_9774331e4b0a527809d6f355cbd49ad3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي, إصابة, أخبار الهند اليوم
إصابة عسكريين أمريكيين في هجوم استهدف قوات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا
تابعنا عبر
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إصابة عسكريين أمريكيين اثنين، في هجوم على قوات التحالف، شمال شرقي سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال التحالف الدولي، في بيان عبر "تويتر": "هذا الصباح، استهدف هجوم غير مباشر قوات التحالف في القرية الخضراء، شمال شرقي سوريا.. الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين".
وأوضح البيان أن الحادث يخضع حاليا لإجراءات التحقيق.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا إلى هجمات، بين الحين والآخر.
هذا وشهدت المناطق النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سوريا، دخول فرق هندسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، وبدأت عمليات تأهيل واسعة لآبار النفط المدمرة والمهجورة بغية تهيئتها للإنتاج.
وقالت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" أن الفرق الهندسية بدأت فعليا عملها في صيانة عدد من الآبار في محيط حقلي (العمر النفطي) و(كونيكو للغاز الطبيعي) لإعادة تأهيلها، وإدخالها في الاستثمار مجددا بغية زيادة إنتاج النفط،، بحماية مجموعة خاصة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي.
وقالت المصادر المحلية المطلعة لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن قوات الاحتلال الأمريكي ستتقاسم إنتاج الآبار المزمع إدخالها في الإنتاج قريبا مع المسلحين الموالين لها في تنظيم "قسد" من سكان المنطقة ومع العاملين مع ما يسمى بـ (الإدارة الذاتية) التي تعد الواجهة المدنية للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي.