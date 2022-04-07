https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتمكن-من-حظر-واردات-الفحم-الروسي-حتى-أغسطس-1060952903.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من حظر واردات الفحم الروسي حتى أغسطس
إعلام: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من حظر واردات الفحم الروسي حتى أغسطس
قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن الحظر الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا، ليس من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الكامل حتى أغسطس/ آب - بعد... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T17:34+0000
2022-04-07T17:34+0000
2022-04-07T17:37+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الحظر، ردا على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانية، الهادفة لدرء التهديدات التي يشكلها النظام في كييف.وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، لشبكة "سي إن بي سي" إن الخطة الأصلية كانت التخلص التدريجي من واردات الفحم في غضون ثلاثة أشهر، لكن هذه الفترة جرى تمديدها الآن إلى أربعة أشهر - وبذلك يتم التنفيذ الكامل للحظر في أغسطس.فيما قال مسؤول ثان من الاتحاد الأوروبي للشبكة: "يبدو أنه كان هناك لوبي ألماني فعال لتمديد فترة الإلغاء التدريجي لعقود الفحم الحالية إلى أربعة أشهر".ألمانيا هي واحدة من أكثر الدول تشككا عندما يتعلق الأمر بعرقلة إمدادات الطاقة من روسي، لكنها ليست الدولة الوحيدة. النمسا والمجر، على سبيل المثال، تشكك في ذلك أيضا.هذه الدول لديها أعلى اعتمادات للطاقة على روسيا وتجادل بأن حظر إمدادات الطاقة من الدولة يمكن أن يكون له تأثير أكبر على اقتصاداتها أكثر من روسيا.اشترت ألمانيا، على سبيل المثال، 21.5% من فحمها من روسيا في عام 2020، وارتفع هذا الرقم إلى 35.2% لواردات النفط و58.9% للغاز الطبيعي، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/المفوضية-الأوروبية-تقترح-حظر-استيراد-الفحم-من-روسيا-1060868742.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من حظر واردات الفحم الروسي حتى أغسطس
17:34 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 17:37 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن الحظر الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا، ليس من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الكامل حتى أغسطس/ آب - بعد شهر من الموعد المتوقع.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترحت المفوضية الأوروبية
، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الحظر، ردا على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانية، الهادفة لدرء التهديدات التي يشكلها النظام في كييف.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، لشبكة "سي إن بي سي" إن الخطة الأصلية كانت التخلص التدريجي من واردات الفحم في غضون ثلاثة أشهر، لكن هذه الفترة جرى تمديدها الآن إلى أربعة أشهر - وبذلك يتم التنفيذ الكامل للحظر في أغسطس.
فيما قال مسؤول ثان من الاتحاد الأوروبي للشبكة: "يبدو أنه كان هناك لوبي ألماني فعال لتمديد فترة الإلغاء التدريجي لعقود الفحم الحالية إلى أربعة أشهر".
ألمانيا هي واحدة من أكثر الدول تشككا
عندما يتعلق الأمر بعرقلة إمدادات الطاقة من روسي، لكنها ليست الدولة الوحيدة. النمسا والمجر، على سبيل المثال، تشكك في ذلك أيضا.
هذه الدول لديها أعلى اعتمادات للطاقة على روسيا وتجادل بأن حظر إمدادات الطاقة من الدولة يمكن أن يكون له تأثير أكبر على اقتصاداتها أكثر من روسيا.
اشترت ألمانيا، على سبيل المثال، 21.5% من فحمها من روسيا في عام 2020، وارتفع هذا الرقم إلى 35.2% لواردات النفط و58.9% للغاز الطبيعي، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الأوروبي.