https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-البحرية-الأمريكية-تعتزم-سحب-24-سفينة-من-الخدمة-بسبب-تغير-الوضع-الدولي-1060940518.html
إعلام: البحرية الأمريكية تعتزم سحب 24 سفينة من الخدمة بسبب تغير الوضع الدولي
إعلام: البحرية الأمريكية تعتزم سحب 24 سفينة من الخدمة بسبب تغير الوضع الدولي
تعتزم البحرية الأمريكية سحب 24 سفينة، بما في ذلك تسع سفن جديدة، وسط تحديات متغيرة يتعين على الجيش الأمريكي التعامل معها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:43+0000
2022-04-07T12:43+0000
2022-04-07T12:43+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن رئيس العمليات البحرية الأميرال مايكل جيلديس قوله في معرض Sea-Air-Space: "نحن بحاجة إلى قوة مدربة وفعالة وقتالية أكثر مما نحتاج إلى قوة أكبر تكون أقل تدريبًا وفعالية وقتالا".تشرح الوكالة أن المعلومات المتعلقة بإيقاف تشغيل السفن المحتمل أصبحت معروفة بعد "إعادة التوجيه السريع" لاهتمام البحرية الأمريكية بروسيا والصين.وفقًا للبحرية، فإن سحب كل من سفن Freedom التسعة من الأسطول سيوفر ما يصل إلى 50 مليون دولار سنويًا لكل سفينة، وسيتم توجيه الأموال المفرج عنها لاحتياجات أخرى - الحفاظ على القدرة القتالية للسفن المتبقية وبناء جديدة.تتميز السفن من طراز "Freedom" بالسرعة العالية والقدرة على المناورة، بما في ذلك في المياه الضحلة، ويمكنها ملاحقة القراصنة. ومع ذلك، كشف استخدام هذه السفن عن مشاكل فنية.في غضون ذلك، وجهت انتقادات لهذه الخطط، يوم الثلاثاء، في جلسات استماع في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي. على وجه الخصوص، لوحظ أنه بينما انخفض حجم البحرية الأمريكية من 318 إلى 297 سفينة، زادت البحرية الصينية، من 210 إلى 360 وحدة خلال العقدين الماضيين.ردا على ذلك، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الذي كان حاضرا في الجلسة، إن البحرية الأمريكية يجب ألا تركز على الحجم، ولكن على الإمكانات القتالية.
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: البحرية الأمريكية تعتزم سحب 24 سفينة من الخدمة بسبب تغير الوضع الدولي
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تعتزم البحرية الأمريكية سحب 24 سفينة، بما في ذلك تسع سفن جديدة، وسط تحديات متغيرة يتعين على الجيش الأمريكي التعامل معها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم الخميس.
نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن رئيس العمليات البحرية الأميرال مايكل جيلديس قوله في معرض Sea-Air-Space: "نحن بحاجة إلى قوة مدربة وفعالة وقتالية أكثر مما نحتاج إلى قوة أكبر تكون أقل تدريبًا وفعالية وقتالا".
تشرح الوكالة أن المعلومات المتعلقة بإيقاف تشغيل السفن المحتمل أصبحت معروفة بعد "إعادة التوجيه السريع" لاهتمام البحرية الأمريكية بروسيا والصين.
من بين 24 سفينة، من المخطط، على وجه الخصوص، إيقاف تشغيل خمس طرادات وغواصتان من طراز لوس أنجلوس وتسع سفن حربية ساحلية حديثة من طرازFreedom، أقدمها عمرها 10 سنوات.
وفقًا للبحرية، فإن سحب كل من سفن Freedom التسعة من الأسطول سيوفر ما يصل إلى 50 مليون دولار سنويًا لكل سفينة، وسيتم توجيه الأموال المفرج عنها لاحتياجات أخرى - الحفاظ على القدرة القتالية للسفن المتبقية وبناء جديدة.
تتميز السفن من طراز "Freedom" بالسرعة العالية والقدرة على المناورة، بما في ذلك في المياه الضحلة، ويمكنها ملاحقة القراصنة. ومع ذلك، كشف استخدام هذه السفن عن مشاكل فنية.
توضح وكالة "أسوشييتد برس" أن إيقاف تشغيل السفن قبل انتهاء عمرها التشغيلي سيتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي.
في غضون ذلك، وجهت انتقادات لهذه الخطط، يوم الثلاثاء، في جلسات استماع في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي. على وجه الخصوص، لوحظ أنه بينما انخفض حجم البحرية الأمريكية من 318 إلى 297 سفينة، زادت البحرية الصينية، من 210 إلى 360 وحدة خلال العقدين الماضيين.
ردا على ذلك، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الذي كان حاضرا في الجلسة، إن البحرية الأمريكية يجب ألا تركز على الحجم، ولكن على الإمكانات القتالية.