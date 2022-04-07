https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-البحرية-الأمريكية-تعتزم-سحب-24-سفينة-من-الخدمة-بسبب-تغير-الوضع-الدولي-1060940518.html

إعلام: البحرية الأمريكية تعتزم سحب 24 سفينة من الخدمة بسبب تغير الوضع الدولي

إعلام: البحرية الأمريكية تعتزم سحب 24 سفينة من الخدمة بسبب تغير الوضع الدولي

تعتزم البحرية الأمريكية سحب 24 سفينة، بما في ذلك تسع سفن جديدة، وسط تحديات متغيرة يتعين على الجيش الأمريكي التعامل معها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T12:43+0000

2022-04-07T12:43+0000

2022-04-07T12:43+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/56/1043205612_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_7ac3d118f0a8279ea88b077b1b41f433.jpg

نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن رئيس العمليات البحرية الأميرال مايكل جيلديس قوله في معرض Sea-Air-Space: "نحن بحاجة إلى قوة مدربة وفعالة وقتالية أكثر مما نحتاج إلى قوة أكبر تكون أقل تدريبًا وفعالية وقتالا".تشرح الوكالة أن المعلومات المتعلقة بإيقاف تشغيل السفن المحتمل أصبحت معروفة بعد "إعادة التوجيه السريع" لاهتمام البحرية الأمريكية بروسيا والصين.وفقًا للبحرية، فإن سحب كل من سفن Freedom التسعة من الأسطول سيوفر ما يصل إلى 50 مليون دولار سنويًا لكل سفينة، وسيتم توجيه الأموال المفرج عنها لاحتياجات أخرى - الحفاظ على القدرة القتالية للسفن المتبقية وبناء جديدة.تتميز السفن من طراز "Freedom" بالسرعة العالية والقدرة على المناورة، بما في ذلك في المياه الضحلة، ويمكنها ملاحقة القراصنة. ومع ذلك، كشف استخدام هذه السفن عن مشاكل فنية.في غضون ذلك، وجهت انتقادات لهذه الخطط، يوم الثلاثاء، في جلسات استماع في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي. على وجه الخصوص، لوحظ أنه بينما انخفض حجم البحرية الأمريكية من 318 إلى 297 سفينة، زادت البحرية الصينية، من 210 إلى 360 وحدة خلال العقدين الماضيين.ردا على ذلك، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الذي كان حاضرا في الجلسة، إن البحرية الأمريكية يجب ألا تركز على الحجم، ولكن على الإمكانات القتالية.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية