https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-الصين-تبدأ-شراء-موارد-الطاقة-الروسية-بـاليوان-1060932909.html

إعلام: الصين تبدأ شراء موارد الطاقة الروسية بـ"اليوان"

إعلام: الصين تبدأ شراء موارد الطاقة الروسية بـ"اليوان"

اشترت العديد من الشركات الصينية الفحم الروسي مقابل اليوان الشهر الماضي، وستصل الشحنات الأولى من الفحم إلى الصين هذا الشهر. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T10:31+0000

2022-04-07T10:31+0000

2022-04-07T11:23+0000

روسيا

الصين

اقتصاد

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ويقول متعاملون إن هذه ستكون "أول شحنات مواد خام تُدفع باليوان منذ أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب الصراع مع أوكرانيا، وعزلت عددًا من البنوك الروسية عن نظام التحويلات المالية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الخميس، نقلاً عن بيانات من شركة الاستشارات الصينية "فينوي إنيرجي".كما قدم مصدرو النفط الروس للمشترين الصينيين خيار دفع الإمدادات باليوان، ووفقًا لمصادر بلومبيرغ، سيتم تسليم الدُفعات الأولى من نفط درجة ESPO (VSPO)، والتي تم شراؤها باليوان، إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين في مايو/أيار المقبل.ولطالما سعت بكين إلى زيادة استخدام اليوان في التجارة العالمية، والعقوبات المفروضة على روسيا تساعدها على القيام بذلك.ومع ذلك، من غير المرجح أن تشكل التسويات باليوان تهديدًا لهيمنة الدولار، على الأقل في المدى القصير بحسب بنك التسويات الدولية (BIS)، حيث تبلغ حصة الدولار في المعاملات الدولية حوالي 88%.وتشتري الشركات الصينية الفحم تقليديًا في روسيا مقابل الدولار، ولكن بعد فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت، علق العديد من المشترين الصينيين المعاملات، وتحتل روسيا المرتبة الثانية بين أكبر موردي الفحم للصين.على الرغم من أن الشركات الصينية لا تزال مهتمة بزيادة واردات الفحم من روسيا، إلا أن الحواجز اللوجيستية والمالية ستحد من التدفقات التجارية، كما يشير الاتحاد الصيني لنقل وتوزيع الفحم.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-والهند-تجدان-بديلا-لنظام-سويفت-1060681658.html

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