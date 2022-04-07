https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-حماس-تتجسس-على-مسؤولين-إسرائيليين-عبر-حسابات-وهمية-تطور-نوعي-1060930574.html
إعلام: "حماس" تتجسس على مسؤولين إسرائيليين عبر "حسابات وهمية"... تطور نوعي
إعلام: "حماس" تتجسس على مسؤولين إسرائيليين عبر "حسابات وهمية"... تطور نوعي
كشفت قناة عبرية النقاب عن حملة جديدة لحركة "حماس" تهدف إلى التجسس على عشرات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:57+0000
2022-04-07T09:57+0000
2022-04-07T09:57+0000
حركة حماس
إسرائيل
العالم العربي
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وأفادت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الخميس، بأن شركة Cybereason الإسرائيلية قد كشفت عن قيام حركة "حماس" بحملة تقنية جديدة للتجسس على مسؤولين أمنيين إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية تحمل أسماء سيدات وفتيات باللغة العبرية.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حركة "حماس" قامت، مؤخرا، بحركة مكثفة وقوية ومتطورة جدا تقضي بالوصول إلى هواتف وكمبيوترات مسؤولين إسرائيليين في الجيش وقوات الطوارئ والإنقاذ، من أجل التجسس عليهم وكشف معلومات حساسة ومهمة.واحتوت الحسابات الوهمية التي أطلقتها "حماس" باللغة العبرية على "صور إغراء" من أجل استقطاب المسؤولين الإسرائيليين، بدأت بـ"الفيسبوك" ثم انتقلت إلى "الواتسآب"، حيث احتوت هذه الدردشات على محتوى جنسي واضح، وبلغة عبرية بطلاقة، ثم يطلب أعضاء "حماس" المدربين من المسؤول الإسرائيلي تنزيل تطبيق آمن، يتم من خلاله اختراق هواتف وكمبيوترات هؤلاء المسؤولين، بسهولة.وأشارت القناة العبرية إلى أن الحملة التقنية الجديدة لحركة "حماس" تعد خطوة مهمة واستراتيجية للحركة، وتُعتبر تطورا نوعيا لحماس من الناحية التقنية، ويبدو أنه تم بذل جهد كبير في تنفيذها، وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/حماس-القادم-من-العمليات-الفلسطينية-سيكون-أعظم-1060778632.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي
إعلام: "حماس" تتجسس على مسؤولين إسرائيليين عبر "حسابات وهمية"... تطور نوعي
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كشفت قناة عبرية النقاب عن حملة جديدة لحركة "حماس" تهدف إلى التجسس على عشرات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت القناة العبرية الـ 12
، صباح اليوم الخميس، بأن شركة Cybereason الإسرائيلية قد كشفت عن قيام حركة "حماس" بحملة تقنية جديدة للتجسس على مسؤولين أمنيين إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية تحمل أسماء سيدات وفتيات باللغة العبرية.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حركة "حماس" قامت، مؤخرا، بحركة مكثفة وقوية ومتطورة جدا
تقضي بالوصول إلى هواتف وكمبيوترات مسؤولين إسرائيليين في الجيش وقوات الطوارئ والإنقاذ، من أجل التجسس عليهم وكشف معلومات حساسة ومهمة.
واحتوت الحسابات الوهمية التي أطلقتها "حماس" باللغة العبرية على "صور إغراء" من أجل استقطاب المسؤولين الإسرائيليين، بدأت بـ"الفيسبوك" ثم انتقلت إلى "الواتسآب"، حيث احتوت هذه الدردشات على محتوى جنسي واضح، وبلغة عبرية بطلاقة، ثم يطلب أعضاء "حماس" المدربين من المسؤول الإسرائيلي تنزيل تطبيق آمن، يتم من خلاله اختراق هواتف وكمبيوترات هؤلاء المسؤولين، بسهولة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الحملة التقنية الجديدة لحركة "حماس" تعد خطوة مهمة واستراتيجية للحركة، وتُعتبر تطورا نوعيا لحماس من الناحية التقنية، ويبدو أنه تم بذل جهد كبير في تنفيذها، وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.