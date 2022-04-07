https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-78-إصابة-خلال-الاحتجاجات-المناهضة-للسلطة-في-السودان-1060937935.html

إعلام: 78 إصابة خلال الاحتجاجات المناهضة للسلطة في السودان

إعلام: 78 إصابة خلال الاحتجاجات المناهضة للسلطة في السودان

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، وقوع 78 إصابة أثناء تجدد الاحتجاجات ضد السلطات العسكرية التي عزلت الحكومة الانتقالية أواخر العام الماضي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T11:51+0000

2022-04-07T11:51+0000

2022-04-07T11:51+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

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وأفادت صحيفة الانتباهة، ظهر اليوم الخميس، بأن الإصابات وقعت خلال مواكب 6 أبريل، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي استدعت بدورها تدخلا جراحيا، و22 حالة إصابة بطلق ناري متناثر، يرجح بسلاح خرطوش.ومن بين تلك الإصابات، أيضا، طلقات نارية في البطن والعنق، و8 حالات إصابة في الرأس بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع، وحالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية.وفي السياق نفسه، قتل محتج برصاص قوات الأمن السودانية في ولاية الخرطوم، أمس الأربعاء، في ظل تجدد الاحتجاجات ضد السلطات العسكرية التي عزلت الحكومة الانتقالية أواخر العام الماضي.وبدورها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، المنضوية ضمن الحراك الاحتجاجي، أنه قتل أحد المحتجين، ويدعى الطيب عبد الوهاب (19 عاما)، إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات السلطة السودانية خلال قمعها لـ "مليونية 6 أبريل بمدينة شرق النيل بولاية الخرطوم".ويشار إلى أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات مختلفة، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.ومن بين هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، والمطالبة باعتقال عدد من المسؤولين، مع الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وذلك قبل أن يعيده المجلس السيادي إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.وكان عبد الله حمدوك قد أعلن في الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، فيما وجه الأخير بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات، في تموز/يوليو 2023.وفي السياق نفسه، ترفض بعض القوى السياسية الفاعلة في الشارع الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الراهن، بدعوى أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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