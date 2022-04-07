https://arabic.sputniknews.com/20220407/ارتفاع-أسعار-بايدنالجمهوريون-يهاجمون-الرئيس-الأمريكي-بسبب-أسعار-الطاقة-1060938658.html

"ارتفاع أسعار بايدن"...الجمهوريون يهاجمون الرئيس الأمريكي

"ارتفاع أسعار بايدن"...الجمهوريون يهاجمون الرئيس الأمريكي

تشهد أسعار الطاقة ارتفاعا في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تتجه فيه أصابع الاتهام لشركات النفط والغاز على خلفية سعيهم لتعزيز أرباحهم. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

العالم

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ودافع مسؤولون عن 6 شركات كبرى في قطاع النفط والغاز عن أنفسهم، يوم الأربعاء، أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، حيث أصبحت أسعار البنزين المرتفعة قضية مركزية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.وفي محاولة لتفادي الجدل السياسي، قال المسؤولون التنفيذيون لشركات الطاقة الأمريكية إنهم لم يشاركوا في التلاعب في الأسعار وكانوا فقط يستجيبون لأسعار السلع العالمية التي كانت خارجة عن سيطرتهم، مضيفين إنهم يعملون على التحول إلى طاقة أنظف.وقال النائب فرانك بالوني جونيور، وهو ديمقراطي من ولاية نيو جيرسي ورئيس لجنة الطاقة والتجارة، خلال جلسة الاستماع: "نحن هنا للحصول على إجابات من شركات النفط الكبرى حول سبب تمزيقهم للشعب الأمريكي. في وقت تحقق أرباحًا قياسية، ترفض شركات النفط الكبرى زيادة الإنتاج".وقالت جريتشن واتكينز، رئيسة شركة "شل" الولايات المتحدة الأمريكية، للجنة في ملاحظاتها: "لأن النفط سلعة عالمية، فإن شل لا تحدد سعر النفط الخام أو تتحكم فيه. أزمة اليوم والضغط على إمدادات وأسعار الهيدروكربونات تكشف الحاجة الملحة لتسريع تحول الطاقة".وأصر الجمهوريون على أن زيادة الأسعار سببها الرئيس جو بايدن، مشيرين إلى أن سعر الغاز كان في ارتفاع لمدة عام، قبل وقت طويل من العملية الروسية في أوكرانيا. مستخدمين القلق بشأن ارتفاع أسعار الغاز كحجة رئيسية للناخبين حول الحاجة إلى تغيير في القيادة.وأشار الجمهوريون إلى قرارات بايدن بلغاء تصاريح خط أنابيب النفط Keystone XL ، وكذلك التوقف المؤقت عن عقود الإيجار الجديدة لآبار النفط على الأراضي الفيدرالية.كما وأظهر استطلاع أخير لـ NBC News أنه على الرغم من الدعم الواسع لحظر واردات النفط الروسية، لا يزال غالبية الأمريكيين قلقين بشأن أسعار الغاز. وأظهرت استطلاعات الرأي أن معدلات قبول بايدن قريبة من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، عند حوالي 40 في المائة، مما يشير إلى أن الأمريكيين يحملونه المسؤولية حتى لو كانوا يدعمون بعض سياساته الخارجية.وسعى الجمهوريون في جلسة الأربعاء إلى الاستفادة من موقف بايدن الضعيف.يذكر أن متوسط ​​سعر جالون البنزين أعلى بحوالي 1.30 دولار عما كان عليه قبل عام، حيث يرتفع جنبا إلى جنب مع أسعار النفط، التي هي الآن أقل بقليل من 100 دولار للبرميل.هذا ودعا الديمقراطيون، المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط إلى تعليق زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم والاستثمار بشكل أكبر في تطوير طاقة بديلة وخفض أسعار البنزين. قالوا إن ناخبيهم يعانون ويزداد انزعاجهم من شركات النفط بسبب ارتفاع الأسعار.

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