https://arabic.sputniknews.com/20220407/البرلمان-العربي-يرحب-بقرار-الرئيس-اليمني-نقل-السلطة-إلى-مجلس-القيادة-الرئاسي-1060935979.html

البرلمان العربي يرحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي

البرلمان العربي يرحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي

رحب البرلمان العربي، بإصدار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرار بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T11:25+0000

2022-04-07T11:25+0000

2022-04-07T11:25+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي

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وأكد البرلمان العربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي، معربا عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار، ويتم فيها التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.ودعا البرلمان العربي إلى البناء على المشاورات اليمنية - اليمنية القائمة بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، على نحو ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.كما ثمن البرلمان العربي ما أعلنته المملكة العربية السعودية، بشأن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، من بينهم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعما للبنك المركزي اليمني، فضلا عن الدعم المقدم لشراء المشتقات النفطية، ودعم المشاريع والمبادرات التنموية، وكذلك تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.كذلك، دعا البرلمان العربي إلى دعم مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.وفي وقت سابق، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وقال هادي، في إعلان رئاسي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/أبو-الغيط-يرحب-بإنشاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-1060930152.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي