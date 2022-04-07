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https://arabic.sputniknews.com/20220407/البيت-الأبيض-بايدن-يعتزم-توقيع-قوانين-لتضييق-قواعد-التجارة-مع-روسيا-1060955559.html
البيت الأبيض: بايدن يعتزم توقيع قوانين لتضييق قواعد التجارة مع روسيا
البيت الأبيض: بايدن يعتزم توقيع قوانين لتضييق قواعد التجارة مع روسيا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن "رئيس الولايات المتحدة يدعم مبادرات تشديد اللوائح في التجارة مع روسيا وبيلاروسيا، وكذلك حظر واردات... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T19:15+0000
2022-04-07T19:15+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت بساكي في إفادة صحفية أن "الرئيس يدعم بالتأكيد هذه المبادرات ويعتزم التوقيع على القانون".ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لحظر واردات الطاقة من روسيا.ولا يزال التصويت مستمراً، ولكن المبادرة حصلت بالفعل على النصاب الكافي من الأصوات للموافقة عليها.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، في 8 مارس/ آذار، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.وقال بايدن، إن "الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا".وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية"، داعيا الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات "بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/ترامب-يمدح-بوتين-مرة-أخرى-ويصفه-بالماهر--1060955158.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: بايدن يعتزم توقيع قوانين لتضييق قواعد التجارة مع روسيا

19:15 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن "رئيس الولايات المتحدة يدعم مبادرات تشديد اللوائح في التجارة مع روسيا وبيلاروسيا، وكذلك حظر واردات منتجات الطاقة الروسية، وينوي التوقيع على القوانين ذات الصلة".
وأضافت بساكي في إفادة صحفية أن "الرئيس يدعم بالتأكيد هذه المبادرات ويعتزم التوقيع على القانون".
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لحظر واردات الطاقة من روسيا.
ولا يزال التصويت مستمراً، ولكن المبادرة حصلت بالفعل على النصاب الكافي من الأصوات للموافقة عليها.
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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، في 8 مارس/ آذار، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
وقال بايدن، إن "الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية"، داعيا الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات "بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا".
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