عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الجولاني-يفرج-عن-30-مسلحا-من-حراس-الدين-للالتحاق-بجبهات-القتال-في-أوكرانيا-1060926386.html
الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من "حراس الدين" للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا
الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من "حراس الدين" للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا
أطلق تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي سراح 30 مسلحا من سجونها في إدلب، معظمهم يحملون جنسيات أجنبية، تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:57+0000
2022-04-07T07:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
مشاركة
مسلحين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103557/17/1035571764_0:139:3500:2108_1920x0_80_0_0_09bede5364dbac05002badd5e996a917.jpg
وقالت مصادر محلية في ريف إدلب لـ "سبوتنيك" إن إطلاق سراح المسلحين الـ 30 الذين ينتمون إلى تنظيم "حراس الدين"، تم بأوامر مباشرة من المدعو أبو محمد الجولاني (الأمير العام لتنظيم جبهة النصرة) الإرهابي في إدلب.وأفادت المصادر بأن الجولاني عقد اجتماعا قبل أيام ضم قياديين في تنظيم "حراس الدين" بحضور ضباط من الاستخبارات التركية، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق المسلحين الـ 30 من (حراس الدين)، بشرط نقلهم "بشكل مؤكد" إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية.وأوضحت المصادر أن شرط (النقل المؤكد إلى جبهات أوكرانيا) لاقى قبولا مبدئيا لدى قيادي تنظيم (حراس الدين)، وأن اجتماعا آخر تم عقده مع المسلحين الـ 30 المقصودين قبل إطلاق سراحهم، وتم خلاله إبلاغهم بجميع تفاصيل الاتفاق، وأبدوا موافقتهم على هذه الشروط مقابل الإفراج عنهم.وتابعت المصادر: "بعد إطلاق سراح المسلحين، تم نقلهم باتجاه منطقة (سرمدا) المتاخمة للحدود (السورية التركية) بإشراف من قياديين في (هيئة تحرير الشام)، ليدخلوا من هناك إلى الأراضي التركية على أن يتم نقلهم إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103557/17/1035571764_252:0:3249:2248_1920x0_80_0_0_e3d6940b2774d6d6aebd1850711eb5f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, مشاركة, مسلحين

الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من "حراس الدين" للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا

07:57 GMT 07.04.2022
© REUTERS / Khalil Ashawiإرهابيون من "هيئة تحرير الشام" الإرهابية بالقرب من قريتي كفريا والفوعة في سوريا
إرهابيون من هيئة تحرير الشام الإرهابية بالقرب من قريتي كفريا والفوعة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Khalil Ashawi
تابعنا عبرTelegram
أطلق تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي سراح 30 مسلحا من سجونها في إدلب، معظمهم يحملون جنسيات أجنبية، تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.
وقالت مصادر محلية في ريف إدلب لـ "سبوتنيك" إن إطلاق سراح المسلحين الـ 30 الذين ينتمون إلى تنظيم "حراس الدين"، تم بأوامر مباشرة من المدعو أبو محمد الجولاني (الأمير العام لتنظيم جبهة النصرة) الإرهابي في إدلب.
وأفادت المصادر بأن الجولاني عقد اجتماعا قبل أيام ضم قياديين في تنظيم "حراس الدين" بحضور ضباط من الاستخبارات التركية، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق المسلحين الـ 30 من (حراس الدين)، بشرط نقلهم "بشكل مؤكد" إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية.

وكشفت المصادر عن أن هؤلاء المسلحين كان قد تم اعتقالهم على مدى الأشهر القليلة الماضية في عدة مناطق في ريف إدلب، ومعظمهم ينتمون إلى جنسيات عراقية وشيشانية ومغربية وأوزبكية.

وأوضحت المصادر أن شرط (النقل المؤكد إلى جبهات أوكرانيا) لاقى قبولا مبدئيا لدى قيادي تنظيم (حراس الدين)، وأن اجتماعا آخر تم عقده مع المسلحين الـ 30 المقصودين قبل إطلاق سراحهم، وتم خلاله إبلاغهم بجميع تفاصيل الاتفاق، وأبدوا موافقتهم على هذه الشروط مقابل الإفراج عنهم.
وتابعت المصادر: "بعد إطلاق سراح المسلحين، تم نقلهم باتجاه منطقة (سرمدا) المتاخمة للحدود (السورية التركية) بإشراف من قياديين في (هيئة تحرير الشام)، ليدخلوا من هناك إلى الأراضي التركية على أن يتم نقلهم إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала