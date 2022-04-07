https://arabic.sputniknews.com/20220407/الجولاني-يفرج-عن-30-مسلحا-من-حراس-الدين-للالتحاق-بجبهات-القتال-في-أوكرانيا-1060926386.html
الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من "حراس الدين" للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا
الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من "حراس الدين" للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا
أطلق تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي سراح 30 مسلحا من سجونها في إدلب، معظمهم يحملون جنسيات أجنبية، تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:57+0000
2022-04-07T07:57+0000
2022-04-07T07:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
مشاركة
مسلحين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103557/17/1035571764_0:139:3500:2108_1920x0_80_0_0_09bede5364dbac05002badd5e996a917.jpg
وقالت مصادر محلية في ريف إدلب لـ "سبوتنيك" إن إطلاق سراح المسلحين الـ 30 الذين ينتمون إلى تنظيم "حراس الدين"، تم بأوامر مباشرة من المدعو أبو محمد الجولاني (الأمير العام لتنظيم جبهة النصرة) الإرهابي في إدلب.وأفادت المصادر بأن الجولاني عقد اجتماعا قبل أيام ضم قياديين في تنظيم "حراس الدين" بحضور ضباط من الاستخبارات التركية، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق المسلحين الـ 30 من (حراس الدين)، بشرط نقلهم "بشكل مؤكد" إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية.وأوضحت المصادر أن شرط (النقل المؤكد إلى جبهات أوكرانيا) لاقى قبولا مبدئيا لدى قيادي تنظيم (حراس الدين)، وأن اجتماعا آخر تم عقده مع المسلحين الـ 30 المقصودين قبل إطلاق سراحهم، وتم خلاله إبلاغهم بجميع تفاصيل الاتفاق، وأبدوا موافقتهم على هذه الشروط مقابل الإفراج عنهم.وتابعت المصادر: "بعد إطلاق سراح المسلحين، تم نقلهم باتجاه منطقة (سرمدا) المتاخمة للحدود (السورية التركية) بإشراف من قياديين في (هيئة تحرير الشام)، ليدخلوا من هناك إلى الأراضي التركية على أن يتم نقلهم إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103557/17/1035571764_252:0:3249:2248_1920x0_80_0_0_e3d6940b2774d6d6aebd1850711eb5f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, مشاركة, مسلحين
الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من "حراس الدين" للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا
تابعنا عبر
أطلق تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي سراح 30 مسلحا من سجونها في إدلب، معظمهم يحملون جنسيات أجنبية، تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.
وقالت مصادر محلية في ريف إدلب لـ "سبوتنيك" إن إطلاق سراح المسلحين الـ 30 الذين ينتمون إلى تنظيم "حراس الدين"، تم بأوامر مباشرة من المدعو أبو محمد الجولاني (الأمير العام لتنظيم جبهة النصرة) الإرهابي في إدلب.
وأفادت المصادر بأن الجولاني عقد اجتماعا قبل أيام ضم قياديين في تنظيم "حراس الدين" بحضور ضباط من الاستخبارات التركية، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق المسلحين الـ 30 من (حراس الدين)، بشرط نقلهم "بشكل مؤكد" إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية.
وكشفت المصادر عن أن هؤلاء المسلحين كان قد تم اعتقالهم على مدى الأشهر القليلة الماضية في عدة مناطق في ريف إدلب، ومعظمهم ينتمون إلى جنسيات عراقية وشيشانية ومغربية وأوزبكية.
وأوضحت المصادر أن شرط (النقل المؤكد إلى جبهات أوكرانيا) لاقى قبولا مبدئيا لدى قيادي تنظيم (حراس الدين)، وأن اجتماعا آخر تم عقده مع المسلحين الـ 30 المقصودين قبل إطلاق سراحهم، وتم خلاله إبلاغهم بجميع تفاصيل الاتفاق، وأبدوا موافقتهم على هذه الشروط مقابل الإفراج عنهم.
وتابعت المصادر: "بعد إطلاق سراح المسلحين، تم نقلهم باتجاه منطقة (سرمدا) المتاخمة للحدود (السورية التركية) بإشراف من قياديين في (هيئة تحرير الشام)، ليدخلوا من هناك إلى الأراضي التركية على أن يتم نقلهم إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".