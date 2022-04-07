https://arabic.sputniknews.com/20220407/الجيش-الإيراني-الحرب-في-أوكرانيا-أدت-إلى-تضاؤل-قوة-الناتو-1060923704.html

الجيش الإيراني: الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة الناتو

الجيش الإيراني: الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة الناتو

أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة أمريكا والناتو وأوروبا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T06:39+0000

2022-04-07T06:39+0000

2022-04-07T06:39+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وأشار كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي، إلى التغييرات والتطورات الأخيرة في المنطقة والعالم، قائلا: "بدأت مرحلة جديدة في العالم، إذ أن الظروف الراهنة والحرب الروسية الأوكرانية في قارة أوروبا، لم يسبق لها مثيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "روسيا تعتبر أراضي الاتحاد السوفيتي السابق ضمن محيط أمنها القومي"، مشيرا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "انضمت جميع الدول التي انفصلت عنه إلى حلف الناتو كإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي لديها حدود مشتركة مع روسيا، والآن بلغ عدد أعضاء الناتو 30 دولة".وأضاف أن "المصير الجغرافي لأوكرانيا وروسيا مرتبط ببعضه، ولو نجح الأمريكان في ضم أوكرانيا إلى الناتو، ونشر المنظومات الصاروخية والدفاعات الجوية وأسلحتهم في أوكرانيا، فإن موسكو ستكون في معرض تهديد جاد، لهذا السبب تنظر روسيا إلى أوكرانيا انطلاقا من أمنها القومي".واعتبر أن "الصين هي المستفيد من هذه الحرب، ففي هذه الظروف الدولية، تتغير معادلات القوة في المقياس العالمي لصالح الصينيين"، مشيرا أنها رفعت من قدراتها ومكانتها أمام أمريكا وأوروبا، وأصبحت ثقلا للموازنة في المعادلات الجديدة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/قطر-يجب-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-وندعو-لمعالجة-مخاوف-أطراف-الحرب-في-أوكرانيا-بشكل-سلمي-1060491087.html

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