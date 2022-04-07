الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية شرقي سوريا

ونوه رئيس مركز المصالحة الروسي، النقيب ألكسندر، إلى "عمق العلاقات بين روسيا وسوريا، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تعبير عن عمق هذه الصداقة والمحبة للشعب السوري".وأكد النقبب ألكسندر أن "مركز المصالحة يقوم بتوزيع المساعدات بشكل شهري لأبناء المنطقة بالتنسيق مع مخاتير ووجهاء هذه القرى".وأكد وهاب الحمد، أحد وجهاء بلدة الحسينية، أن "الجيش الروسي وزع سللا غذائية ضمن الدفعة الثانية لهذا العام، التي تم اعتمادها بمقدار 400 سلة شهريا لكل بلدة من البلدات السبعة التي يسيطر عليها الجيش السوري شرقي نهر الفرات".وأضاف الحمد أن "هذه المساعدات تخفف بشكل كبير عن كاهل الأهالي في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها".وإلى جانب السلع الأساسية، شملت المساعدات التي قدمها الجيش الروسي لأهالي بلدة الحسينية أدوية مع تقديم الخدمات الطبية والكشف على المرضى وتقديم العلاج لهم.وتستمر المساعدات المتنوعة في إطار الدعم الإنساني المستمر للأهالي العائدين إلى قراهم.وفي حديثهم لـ "سبوتنيك" عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجيش الروسي لما يقدمه من دعم إنساني، وكذلك مساهمته الأساسية في تخليصهم من العصابات الإرهابية التي كانت تسيطر على المنطقة.
وزع الجيش الروسي سللا غذائية وأدوية وعلاجات متنوعة لأهالي إحدى البلدات السورية الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، والمحاذية لخطوط التماس مع مناطق سيطرة الجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشمالي، شرقي سوريا.
ونوه رئيس مركز المصالحة الروسي، النقيب ألكسندر، إلى "عمق العلاقات بين روسيا وسوريا، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تعبير عن عمق هذه الصداقة والمحبة للشعب السوري".
وأكد النقبب ألكسندر أن "مركز المصالحة يقوم بتوزيع المساعدات بشكل شهري لأبناء المنطقة بالتنسيق مع مخاتير ووجهاء هذه القرى".
وأكد وهاب الحمد، أحد وجهاء بلدة الحسينية، أن "الجيش الروسي وزع سللا غذائية ضمن الدفعة الثانية لهذا العام، التي تم اعتمادها بمقدار 400 سلة شهريا لكل بلدة من البلدات السبعة التي يسيطر عليها الجيش السوري شرقي نهر الفرات".