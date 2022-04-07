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https://arabic.sputniknews.com/20220407/الحكومة-العراقية-توضح-حقيقة-إغلاق-بعض-المنافذ-الحدودية-1060939661.html
الحكومة العراقية توضح حقيقة إغلاق بعض المنافذ الحدودية
الحكومة العراقية توضح حقيقة إغلاق بعض المنافذ الحدودية
أكدت الحكومة العراقية أن جميع المنافذ الحدودية للبلاد تعمل على مدار الساعة، نافية إغلاق بعض المنافذ ومنها منفذ الشلامجة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:32+0000
2022-04-07T12:32+0000
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وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن حركة التبادل التجاري عبر جميع المنافذ مستمرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت الوكالة إلى أن هيئة المنافذ الحدودية بادرت بإصدار قرار يقضي بتصفير الرسوم الجمركية والضريبية للعديد من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.ولفتت إلى أن تأخر وصول بعض البضائع سببه تأخيرات متعلقة بحصول المستوردين على موافقات الجهات المختصة بالموافقة على دخول كل نوع من السلع.
https://arabic.sputniknews.com/20201220/المنافذ-الحدودية-العراقية-بوابات-الكترونية-ستدخل-الخدمة-قريبا-1047566909.html
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العالم العربي

الحكومة العراقية توضح حقيقة إغلاق بعض المنافذ الحدودية

12:32 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye الحياة اليومية في العراق - سوق الصفافير في بغداد
 الحياة اليومية في العراق - سوق الصفافير في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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أكدت الحكومة العراقية أن جميع المنافذ الحدودية للبلاد تعمل على مدار الساعة، نافية إغلاق بعض المنافذ ومنها منفذ الشلامجة.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن حركة التبادل التجاري عبر جميع المنافذ مستمرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت الوكالة إلى أن هيئة المنافذ الحدودية بادرت بإصدار قرار يقضي بتصفير الرسوم الجمركية والضريبية للعديد من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2020
المنافذ الحدودية العراقية: بوابات إلكترونية تدخل الخدمة قريبا
20 ديسمبر 2020, 11:12 GMT
ولفتت إلى أن تأخر وصول بعض البضائع سببه تأخيرات متعلقة بحصول المستوردين على موافقات الجهات المختصة بالموافقة على دخول كل نوع من السلع.
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