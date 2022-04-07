https://arabic.sputniknews.com/20220407/الحكومة-العراقية-توضح-حقيقة-إغلاق-بعض-المنافذ-الحدودية-1060939661.html
الحكومة العراقية توضح حقيقة إغلاق بعض المنافذ الحدودية
الحكومة العراقية توضح حقيقة إغلاق بعض المنافذ الحدودية
أكدت الحكومة العراقية أن جميع المنافذ الحدودية للبلاد تعمل على مدار الساعة، نافية إغلاق بعض المنافذ ومنها منفذ الشلامجة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:32+0000
2022-04-07T12:32+0000
2022-04-07T12:32+0000
العالم العربي
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وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن حركة التبادل التجاري عبر جميع المنافذ مستمرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت الوكالة إلى أن هيئة المنافذ الحدودية بادرت بإصدار قرار يقضي بتصفير الرسوم الجمركية والضريبية للعديد من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.ولفتت إلى أن تأخر وصول بعض البضائع سببه تأخيرات متعلقة بحصول المستوردين على موافقات الجهات المختصة بالموافقة على دخول كل نوع من السلع.
https://arabic.sputniknews.com/20201220/المنافذ-الحدودية-العراقية-بوابات-الكترونية-ستدخل-الخدمة-قريبا-1047566909.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الحكومة العراقية توضح حقيقة إغلاق بعض المنافذ الحدودية
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أكدت الحكومة العراقية أن جميع المنافذ الحدودية للبلاد تعمل على مدار الساعة، نافية إغلاق بعض المنافذ ومنها منفذ الشلامجة.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن حركة التبادل التجاري
عبر جميع المنافذ مستمرة، بحسب ما ذكرته
وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت الوكالة إلى أن هيئة المنافذ الحدودية بادرت بإصدار قرار يقضي بتصفير الرسوم الجمركية
والضريبية للعديد من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
20 ديسمبر 2020, 11:12 GMT
ولفتت إلى أن تأخر وصول بعض البضائع سببه تأخيرات متعلقة بحصول المستوردين على موافقات الجهات المختصة
بالموافقة على دخول كل نوع من السلع.