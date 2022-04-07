عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الخارجية-الأمريكية-خط-أنابيب-الغاز-المقترح-من-شرق-المتوسط-لأوروبا-غير-مجد-1060934755.html
الخارجية الأمريكية: خط أنابيب الغاز المقترح من شرق المتوسط لأوروبا غير مجد
الخارجية الأمريكية: خط أنابيب الغاز المقترح من شرق المتوسط لأوروبا غير مجد
أكدت الخارجية الأمريكية أن أوروبا بحاجة لأن تجد سريعا مصادر بديلة للطاقة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة أن خط الأنابيب المقترح لنقل... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:11+0000
2022-04-07T11:11+0000
أنبوب نفط
اليونان
قبرص
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/88/1044838802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a049cf6ccb63026bc2049091f80166e.jpg
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، في مؤتمر صحفي في العاصمة القبرصية نيقوسيا: "الفكرة هي بناء خط أنابيب طويل للغاية في مياه شديدة العمق على مدى أكثر من عشرة أعوام ونعتقد أنه باهظ التكلفة وغير مجد اقتصاديا وسيستغرق وقتا طويلا جدا"، مضيفة: "بصراحة.. لا يناسبنا الانتظار عشرة أعوام".وكانت قبرص وإسرائيل واليونان تدرس إنشاء خط أنابيب يربط اكتشافات الغاز في شرق المتوسط بأوروبا، لكن المشروع تعثر بعد سحب الولايات المتحدة دعمها السياسي للمشروع في يناير/ كانون الثاني.ومن المنتظر أن تتخذ البلدان الثلاثة هذا العام قرارا بخصوص جدوى خط الأنابيب (إيست ميد) الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دولار.ونفت موسكو في أكثر من مناسبة استخدامها إمدادات الطاقة كورقة ضغط في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في فبراير/ شباط الماضي في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/صحيفة-دول-الاتحاد-الأوروبي-الكبرى-لن-تنجح-بالتخلي-عن-الغاز-الروسي-1060850319.html
اليونان
قبرص
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/88/1044838802_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30c6fe194196b8547e723c84d2fe2725.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنبوب نفط, اليونان, قبرص, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الأمريكية: خط أنابيب الغاز المقترح من شرق المتوسط لأوروبا غير مجد

11:11 GMT 07.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihanترسو ناقلة نفط في منشأة تخزين في نيوجيرسي
ترسو ناقلة نفط في منشأة تخزين في نيوجيرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبرTelegram
أكدت الخارجية الأمريكية أن أوروبا بحاجة لأن تجد سريعا مصادر بديلة للطاقة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة أن خط الأنابيب المقترح لنقل الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر إسرائيل وقبرص واليونان غير مجد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، في مؤتمر صحفي في العاصمة القبرصية نيقوسيا: "الفكرة هي بناء خط أنابيب طويل للغاية في مياه شديدة العمق على مدى أكثر من عشرة أعوام ونعتقد أنه باهظ التكلفة وغير مجد اقتصاديا وسيستغرق وقتا طويلا جدا"، مضيفة: "بصراحة.. لا يناسبنا الانتظار عشرة أعوام".
وكانت قبرص وإسرائيل واليونان تدرس إنشاء خط أنابيب يربط اكتشافات الغاز في شرق المتوسط بأوروبا، لكن المشروع تعثر بعد سحب الولايات المتحدة دعمها السياسي للمشروع في يناير/ كانون الثاني.
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
صحيفة: دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تنجح بالتخلي عن الغاز الروسي
5 أبريل, 07:30 GMT
ومن المنتظر أن تتخذ البلدان الثلاثة هذا العام قرارا بخصوص جدوى خط الأنابيب (إيست ميد) الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دولار.
ونفت موسكو في أكثر من مناسبة استخدامها إمدادات الطاقة كورقة ضغط في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في فبراير/ شباط الماضي في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала