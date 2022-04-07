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https://arabic.sputniknews.com/20220407/الخارجية-الروسية-بشأن-قانون-الإعارة-والتأجير-لطالما-كانت-الولايات-المتحدة-تستعد-لضخ-أسلحة-إلى-كييف-1060925370.html
الخارجية الروسية بشأن قانون الإعارة والتأجير: لطالما كانت الولايات المتحدة تستعد لضخ أسلحة إلى كييف
الخارجية الروسية بشأن قانون الإعارة والتأجير: لطالما كانت الولايات المتحدة تستعد لضخ أسلحة إلى كييف
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على قانون إعارة أوكرانيا، أن الولايات المتحدة ودول الناتو تستعد منذ فترة طويلة لضخ أسلحة... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:22+0000
2022-04-07T07:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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في وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بشأن الإعارة والتأجير لأوكرانيا والذي يهدف إلى تبسيط تقديم المساعدة العسكرية للبلاد.أصبحت ممارسة الإعارة والتأجير معروفة على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الولايات المتحدة، على أساس متبادل جزئيًا، بتزويد الحلفاء بالأسلحة والمواد الإستراتيجية، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية بشأن قانون الإعارة والتأجير: لطالما كانت الولايات المتحدة تستعد لضخ أسلحة إلى كييف

07:22 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على قانون إعارة أوكرانيا، أن الولايات المتحدة ودول الناتو تستعد منذ فترة طويلة لضخ أسلحة إلى كييف.
في وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بشأن الإعارة والتأجير لأوكرانيا والذي يهدف إلى تبسيط تقديم المساعدة العسكرية للبلاد.

وقالت زاخاروفا على الهواء في برنامج سولوفيوف لايف: "لا شك في أن كل هذا تم إعداده سياسيًا وإعلاميًا، وأن كل هذا حدث بالتواطؤ والسيطرة المباشرة على هياكل الناتو".

أصبحت ممارسة الإعارة والتأجير معروفة على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الولايات المتحدة، على أساس متبادل جزئيًا، بتزويد الحلفاء بالأسلحة والمواد الإستراتيجية، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي.
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