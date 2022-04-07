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https://arabic.sputniknews.com/20220407/الدفاع-الروسية-تعلن-ضرب-29-منشأة-عسكرية-في-أوكرانيا--1060925807.html
الدفاع الروسية تعلن ضرب 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن ضرب 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا
أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، عن تدمير أربع قواعد وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني بصواريخ عالية الدقة من... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:30+0000
2022-04-07T07:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأكد أن الطيران الروسي دمر 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "ضربت القوات الجوية الروسية 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها موقعان للقيادة، ورادار لإضاءة الأهداف وتوجيه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة كوراخوفو، وسبع بطاريات مدفعية، ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة، بالإضافة إلى 10 معاقل ومناطق من تركيز المعدات العسكرية الأوكرانية".وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات مسيرة في الجو في مناطق نوفوسيلوفكا فتورايا وتشيرفونوي ونوفوغرادوفكا وإيلوفايسك وخارتسيسك".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن ضرب 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا

07:30 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 07.04.2022)
© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، عن تدمير أربع قواعد وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني بصواريخ عالية الدقة من الطائرات والسفن.
وأكد أن الطيران الروسي دمر 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "ضربت القوات الجوية الروسية 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها موقعان للقيادة، ورادار لإضاءة الأهداف وتوجيه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة كوراخوفو، وسبع بطاريات مدفعية، ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة، بالإضافة إلى 10 معاقل ومناطق من تركيز المعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات مسيرة في الجو في مناطق نوفوسيلوفكا فتورايا وتشيرفونوي ونوفوغرادوفكا وإيلوفايسك وخارتسيسك".
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:21 GMT
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