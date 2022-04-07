الدفاع الروسية تعلن ضرب 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا
07:30 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 07.04.2022)
© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022
© Sputnik . Alexey Maishev
أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، عن تدمير أربع قواعد وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني بصواريخ عالية الدقة من الطائرات والسفن.
وأكد أن الطيران الروسي دمر 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "ضربت القوات الجوية الروسية 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها موقعان للقيادة، ورادار لإضاءة الأهداف وتوجيه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة كوراخوفو، وسبع بطاريات مدفعية، ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة، بالإضافة إلى 10 معاقل ومناطق من تركيز المعدات العسكرية الأوكرانية".
وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات مسيرة في الجو في مناطق نوفوسيلوفكا فتورايا وتشيرفونوي ونوفوغرادوفكا وإيلوفايسك وخارتسيسك".
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "ضربت القوات الجوية الروسية 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها موقعان للقيادة، ورادار لإضاءة الأهداف وتوجيه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة كوراخوفو، وسبع بطاريات مدفعية، ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة، بالإضافة إلى 10 معاقل ومناطق من تركيز المعدات العسكرية الأوكرانية".
وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات مسيرة في الجو في مناطق نوفوسيلوفكا فتورايا وتشيرفونوي ونوفوغرادوفكا وإيلوفايسك وخارتسيسك".