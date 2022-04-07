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https://arabic.sputniknews.com/20220407/الروبل-يرتفع-أمام-الدولار-واليورو-1060925941.html
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو
انخفض سعر الدولار بالفعل إلى 74.26 روبل، وهو أدنى مستوى منذ 11 فبراير/شباط، بحسب بيانات بورصة موسكو، صباح اليوم الخميس. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:07+0000
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اقتصاد
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كما انخفض سعر اليورو إلى 80.84 روبل لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.وعززت سوق الأوراق المالية الروسية نموها مرتفعة بنسبة تزيد على 1.5% في المؤشرات الرئيسية.بحلول الساعة 10:29 صباحًا، نما مؤشر RTS بالدولار بنسبة 5.87 في المئة، إلى 1095.54 نقطة، وللمرة الأولى منذ 22 فبراير قفز فوق 1100 (إلى 1114.65 نقطة). ارتفع مؤشر الروبل في بورصة موسكو بنسبة 1.07 في المئة إلى 2639.5 نقطة.وتواصل أسهم "سبيربنك" تعويض خسائرها ليوم أمس، لترتفع أسهمه بنسبة 2.18%، والأسهم العادية - بنسبة 3.4%.
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اقتصاد

الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو

08:07 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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انخفض سعر الدولار بالفعل إلى 74.26 روبل، وهو أدنى مستوى منذ 11 فبراير/شباط، بحسب بيانات بورصة موسكو، صباح اليوم الخميس.
كما انخفض سعر اليورو إلى 80.84 روبل لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وعززت سوق الأوراق المالية الروسية نموها مرتفعة بنسبة تزيد على 1.5% في المؤشرات الرئيسية.
بحلول الساعة 10:29 صباحًا، نما مؤشر RTS بالدولار بنسبة 5.87 في المئة، إلى 1095.54 نقطة، وللمرة الأولى منذ 22 فبراير قفز فوق 1100 (إلى 1114.65 نقطة). ارتفع مؤشر الروبل في بورصة موسكو بنسبة 1.07 في المئة إلى 2639.5 نقطة.
وتواصل أسهم "سبيربنك" تعويض خسائرها ليوم أمس، لترتفع أسهمه بنسبة 2.18%، والأسهم العادية - بنسبة 3.4%.
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