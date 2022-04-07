https://arabic.sputniknews.com/20220407/الروبل-يرتفع-أمام-الدولار-واليورو-1060925941.html
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو
انخفض سعر الدولار بالفعل إلى 74.26 روبل، وهو أدنى مستوى منذ 11 فبراير/شباط، بحسب بيانات بورصة موسكو، صباح اليوم الخميس. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:07+0000
2022-04-07T08:07+0000
2022-04-07T08:07+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
كما انخفض سعر اليورو إلى 80.84 روبل لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.وعززت سوق الأوراق المالية الروسية نموها مرتفعة بنسبة تزيد على 1.5% في المؤشرات الرئيسية.بحلول الساعة 10:29 صباحًا، نما مؤشر RTS بالدولار بنسبة 5.87 في المئة، إلى 1095.54 نقطة، وللمرة الأولى منذ 22 فبراير قفز فوق 1100 (إلى 1114.65 نقطة). ارتفع مؤشر الروبل في بورصة موسكو بنسبة 1.07 في المئة إلى 2639.5 نقطة.وتواصل أسهم "سبيربنك" تعويض خسائرها ليوم أمس، لترتفع أسهمه بنسبة 2.18%، والأسهم العادية - بنسبة 3.4%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو
تابعنا عبر
انخفض سعر الدولار بالفعل إلى 74.26 روبل، وهو أدنى مستوى منذ 11 فبراير/شباط، بحسب بيانات بورصة موسكو، صباح اليوم الخميس.
كما انخفض سعر اليورو إلى 80.84 روبل لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وعززت سوق
الأوراق المالية الروسية نموها مرتفعة بنسبة تزيد على 1.5% في المؤشرات الرئيسية.
بحلول الساعة 10:29 صباحًا، نما مؤشر RTS بالدولار بنسبة 5.87 في المئة، إلى 1095.54 نقطة، وللمرة الأولى منذ 22 فبراير قفز فوق 1100 (إلى 1114.65 نقطة). ارتفع مؤشر الروبل في بورصة موسكو بنسبة 1.07 في المئة إلى 2639.5 نقطة.
وتواصل أسهم "سبيربنك" تعويض خسائرها ليوم أمس، لترتفع أسهمه بنسبة 2.18%، والأسهم العادية - بنسبة 3.4%.