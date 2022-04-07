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السعودية ترحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس رئاسي جديد
السعودية ترحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس رئاسي جديد
رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بقرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، نقل السلطة إلى مجلس رئاسي جديد. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T04:12+0000
2022-04-07T04:16+0000
الحرب على اليمن
السعودية
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وأكدت المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. كما أعلنت المملكة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وحثت مجلس القيادة الرئاسي اليمني على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي. وفي وقت سابق، صباح الخميس، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وقال هادي، في إعلان رئاسي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الرئيس-اليمني-يعلن-تشكيل-مجلس-قيادة-رئاسي-1060921457.html
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الحرب على اليمن, السعودية

السعودية ترحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس رئاسي جديد

04:12 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 04:16 GMT 07.04.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بقرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، نقل السلطة إلى مجلس رئاسي جديد.
وأكدت المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
كما أعلنت المملكة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وحثت مجلس القيادة الرئاسي اليمني على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
الرئيس اليمني ينقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي
01:27 GMT
وفي وقت سابق، صباح الخميس، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وقال هادي، في إعلان رئاسي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".
وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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