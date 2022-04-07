https://arabic.sputniknews.com/20220407/السعودية-تقدم-دعما-عاجلا-للاقتصاد-اليمني-1060923283.html
السعودية تقدم دعما عاجلا للاقتصاد اليمني
السعودية تقدم دعما عاجلا للاقتصاد اليمني
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:07+0000
2022-04-07T06:07+0000
2022-04-07T06:07+0000
العالم العربي
السعودية
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وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المملكة ترحب بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلانا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.وتؤكد المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.وفي هذا الصدد تقدم المملكة دعما عاجلا للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار على النحو الآتي:1- تقديم 2 مليار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعما للبنك المركزي اليمني.2- تقديم 1 مليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
السعودية تقدم دعما عاجلا للاقتصاد اليمني
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المملكة ترحب بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلانا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتؤكد المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.
وفي هذا الصدد تقدم المملكة دعما عاجلا للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار على النحو الآتي:
1- تقديم 2 مليار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعما للبنك المركزي اليمني.
2- تقديم 1 مليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.