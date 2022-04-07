https://arabic.sputniknews.com/20220407/السفارة-الروسية-في-بيروت-تصدر-بيانا-بشأن-حملات-التشويه-والاستفزازات-1060925656.html
السفارة الروسية في بيروت تصدر بيانا بشأن "حملات التشويه والاستفزازات"
السفارة الروسية في بيروت تصدر بيانا بشأن "حملات التشويه والاستفزازات"
أصدرت سفارة روسيا الاتحادية في الجمهورية اللبنانية بيانًا، أمس الأربعاء، علّقت فيه على حملات التشويه والاستفزازات التي يقوم بها مواطنون أوكرانيون بمساعدة... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:33+0000
2022-04-07T07:33+0000
2022-04-07T07:33+0000
روسيا
لبنان
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049752116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c58e3fa3059f905886340b9d9c217ed0.jpg
وقالت السفارة أنه "في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام".ورأت السفارة أن "مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى وقوع حالات صدام مستنكرة ومرفوضة. كما نلفت النظر إلى أن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية والمواطنين الروس في لبنان والبلدان الأخرى لم ولا يسمحوا لأنفسهم بمثل هذه التصرفات ضد البعثات الخارجية الأوكرانية".وطالبت من مواطني أوكرانيا "الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلًا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا".ودعت في ختام البيان "سلطات إنفاذ القانون اللبنانية إلى الانتباه إلى الطبيعة غير القانونية لمثل هذه التحركات".وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049752116_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa588974f23b7f6d3128c8d1b95fe391.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, لبنان, أخبار أوكرانيا
السفارة الروسية في بيروت تصدر بيانا بشأن "حملات التشويه والاستفزازات"
تابعنا عبر
أصدرت سفارة روسيا الاتحادية في الجمهورية اللبنانية بيانًا، أمس الأربعاء، علّقت فيه على حملات التشويه والاستفزازات التي يقوم بها مواطنون أوكرانيون بمساعدة السفارة الأوكرانية في بيروت.
وقالت السفارة أنه "في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام".
وتابعت: "ما يثير القلق، ارتكاب المشاركين في هذه الاستفزازات أعمال غير قانونية، كإطلاق الهتافات المهينة ووضع الملصقات المعادية لروسيا على سور سفارتنا في بيروت ومحاولات إلحاق الأضرار بالممتلكات الدبلوماسية الأخرى، وغالبًا ما يسعى المنظمون الأوكرانيون إلى تزامن حملاتهم هذه مع تحركات الناشطين اللبنانيين والمواطنين الروس المؤيدين لروسيا وللعملية العسكرية الخاصة".
ورأت السفارة أن "مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى وقوع حالات صدام مستنكرة ومرفوضة. كما نلفت النظر إلى أن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية والمواطنين الروس في لبنان والبلدان الأخرى لم ولا يسمحوا لأنفسهم بمثل هذه التصرفات ضد البعثات الخارجية الأوكرانية".
وطالبت من مواطني أوكرانيا "الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلًا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
ودعت في ختام البيان "سلطات إنفاذ القانون اللبنانية إلى الانتباه إلى الطبيعة غير القانونية لمثل هذه التحركات".
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.