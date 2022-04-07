https://arabic.sputniknews.com/20220407/السفير-الأوكراني-في-تل-أبيب-يغادر-قاعة-اجتماع-غانتس-ولابيد-احتجاجا-على-عدم-إدانة-وزير-الدفاع-لروسيا-1060934173.html

السفير الأوكراني في تل أبيب يغادر قاعة اجتماع غانتس ولابيد احتجاجا على عدم إدانة وزير الدفاع لروسيا

السفير الأوكراني في تل أبيب يغادر قاعة اجتماع غانتس ولابيد احتجاجا على عدم إدانة وزير الدفاع لروسيا

غادر يفغيني كورنيتشوك، السفير الأوكراني في تل أبيب، اجتماع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، أمام 80 سفيرا أجنبيا، أمس الأربعاء. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T10:54+0000

2022-04-07T10:54+0000

2022-04-07T10:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، السبب وراء مغادرة كورنيتشوك كلمة غانتس، تحديدا، بدعوى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال في كلمته أمام السفراء الأجانب في تل أبيب، إن "إسرائيل تراقب عن كثب الصراع الروسي الأوكراني".وأوضح يفغيني كورنيتشوك أن الأزمة الأوكرانية ليست صراعا، على حد وصفه، مضيفا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يستخدم مصطلحات صحيحة ودقيقة، في إدانته الصريحة للأزمة في أوكرانيا، وهو ما يسمعه من غانتس.وأشارت الإذاعة العبرية أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل قد حضر اجتماع غانتس ولابيد، أمس الأربعاء، أمام 80 سفيرا أجنبيا، لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة، منها الأزمة الأوكرانية، ولكنه بمجرد انتهاء كلمة لابيد، التي اسمتع لها كلها، غادر أثناء كلمة غانتس، احتجاجا على أن غانتس لم يدين الأزمة في بلاده، بشكل صريح.ولم تكتف إذاعة الجيش الإسرائيلي بذلك، بل أضافت أنه على ما يبدو غادر يفغيني كورنيتشوك كلمة غانتس للاحتجاج على رفض إسرائيل نقل مساعدات عسكرية لأوكرانيا.ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، قد اجتمعا، أمس الأربعاء، مع 80 سفيرا أجنبيا في تل أبيب، وناقشا معهم العديد من الملفات الإقليمية والدولية.وأكد غانتس للسفراء الأجانب في بلاده أن إسرائيل في سباق مع الزمن حيال الملف النووي الإيراني، فتل أبيب لا تريد أي اتفاق نووي بين إيران والقوى العظمى حول العالم، بدعوى أن هذا الاتفاق يمنح إيران شرعية أو يعطيها صلاحية للتقدم بعده في البرنامج النووي.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تراقب بقوة التطور النووي الإيراني، ومدى تطوير إيران للصواريخ البالستية، فضلا عن مناقشته للأزمة الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.

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إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا