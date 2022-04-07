https://arabic.sputniknews.com/20220407/الصين-تحتج-على-صفقة-بين-الولايات-المتحدة-وتايوان-بشأن-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-1060927055.html
الصين تحتج على صفقة بين الولايات المتحدة وتايوان بشأن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
الصين تحتج على صفقة بين الولايات المتحدة وتايوان بشأن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن تقديم بلاده احتجاجًا للولايات المتحدة بشأن موافقتها على صفقة مع تايوان لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت". 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:10+0000
2022-04-07T08:10+0000
2022-04-07T08:10+0000
رصد عسكري
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، في بيان: "إن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، وهو تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للصين، ويلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".في وقت سابق، ذكرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية (DSCA) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة أسلحة محتملة مع تايوان وتشمل صيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت". وتقدر قيمة العقد مبدئيا بـ 95 مليون دولار، وستكون شركة Raytheon Technologies المشرف على العملية، وهي شركة تخضع لعقوبات من قبل الصين لبيعها أسلحة إلى تايبيه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الصين تحتج على صفقة بين الولايات المتحدة وتايوان بشأن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن تقديم بلاده احتجاجًا للولايات المتحدة بشأن موافقتها على صفقة مع تايوان لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، في بيان: "إن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، وهو تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للصين، ويلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".
وأضاف أن "الصين تعارض بشدة وقد قدمت احتجاجا صارما للولايات المتحدة".
في وقت سابق، ذكرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية (DSCA) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة أسلحة محتملة مع تايوان وتشمل صيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت". وتقدر قيمة العقد مبدئيا بـ 95 مليون دولار، وستكون شركة Raytheon Technologies المشرف على العملية، وهي شركة تخضع لعقوبات من قبل الصين لبيعها أسلحة إلى تايبيه.