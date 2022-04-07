https://arabic.sputniknews.com/20220407/الصين-تهدد-أمريكا-بسبب-زيارة-رئيسة-مجلس-النواب-لتايوان-1060938306.html
الصين تهدد أمريكا بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب لتايوان
الصين تهدد أمريكا بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب لتايوان
هددت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات قوية، بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:58+0000
2022-04-07T11:58+0000
2022-04-07T11:58+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وأنذرت الصين الولايات المتحدة، بأنها ستتخذ إجراءات قوية، إذا زارت بيلوسي تايوان، قائلة: "إن مثل هذه الزيارة سيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "روتيرز".وجاءت تهديدات الصين، بعد تقارير إعلامية، أفادت بأن بيلوسي ستزور تايوان في الأسبوع المقبل.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن "بكين تعارض بشدة جميع أشكال التفاعلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ويتعين على واشنطن إلغاء الزيارة".وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن تقديم بلاده احتجاجًا للولايات المتحدة بشأن موافقتها على صفقة مع تايوان لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، في بيان: "إن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، وهو تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للصين، ويلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".وأضاف أن "الصين تعارض بشدة وقد قدمت احتجاجا صارما للولايات المتحدة".في وقت سابق، ذكرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية (DSCA) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة أسلحة محتملة مع تايوان وتشمل صيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت". وتقدر قيمة العقد مبدئيا بـ 95 مليون دولار، وستكون شركة Raytheon Technologies المشرف على العملية، وهي شركة تخضع لعقوبات من قبل الصين لبيعها أسلحة إلى تايبيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الصين-تحتج-على-صفقة-بين-الولايات-المتحدة-وتايوان-بشأن-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-1060927055.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين تهدد أمريكا بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب لتايوان
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هددت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات قوية، بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.
وأنذرت الصين الولايات المتحدة، بأنها ستتخذ إجراءات قوية، إذا زارت بيلوسي تايوان، قائلة: "إن مثل هذه الزيارة سيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "روتيرز".
وجاءت تهديدات الصين، بعد تقارير إعلامية، أفادت بأن بيلوسي ستزور تايوان في الأسبوع المقبل.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن "بكين تعارض بشدة جميع أشكال التفاعلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ويتعين على واشنطن إلغاء الزيارة".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن تقديم بلاده احتجاجًا للولايات المتحدة بشأن موافقتها على صفقة مع تايوان لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، في بيان: "إن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، وهو تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للصين، ويلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".
وأضاف أن "الصين تعارض بشدة
وقد قدمت احتجاجا صارما للولايات المتحدة".
في وقت سابق، ذكرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية (DSCA) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة أسلحة محتملة مع تايوان وتشمل صيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت". وتقدر قيمة العقد مبدئيا بـ 95 مليون دولار، وستكون شركة Raytheon Technologies المشرف على العملية، وهي شركة تخضع لعقوبات من قبل الصين لبيعها أسلحة إلى تايبيه.