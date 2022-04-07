https://arabic.sputniknews.com/20220407/الفاتيكان-إمدادات-السلاح-لأوكرانيا-تؤدي-إلى-تصعيد-الصراع-1060944726.html
الفاتيكان: إمدادات السلاح لأوكرانيا تؤدي إلى تصعيد الصراع
الفاتيكان: إمدادات السلاح لأوكرانيا تؤدي إلى تصعيد الصراع
يعتقد رئيس الحكومة في الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى تصعيد الصراع. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:15+0000
2022-04-07T14:15+0000
2022-04-07T14:15+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال بيترو بارولين، اليوم الخميس، في مقابلة مع وكالة "أتشي ستامبا" الإيطالية الكاثوليكية: "المجتمع الدولي يريد تفادي تصعيد الصراع في أوكرانيا، وبالتالي لا أحد يتدخل فيه بشكل مباشر".وأضاف مستدركا: "لكن كثيرين يرسلون أسلحة، وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد غير منضبط للصراع". في الوقت نفسه، أشار إلى أن "أوكرانيا لها الحق في الدفاع".وأشار بارولين إلى أن الفاتيكان اهتم دائمًا بالوضع في دونباس، قائلا إن "الكرسي الرسولي أصر دائما على احترام وتنفيذ اتفاقيات مينسك التي بدت وكأنها وسيلة لتجنب ما انتهى به الأمر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
الفاتيكان: إمدادات السلاح لأوكرانيا تؤدي إلى تصعيد الصراع
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يعتقد رئيس الحكومة في الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى تصعيد الصراع.
وقال بيترو بارولين، اليوم الخميس، في مقابلة مع وكالة "أتشي ستامبا" الإيطالية الكاثوليكية: "المجتمع الدولي يريد تفادي تصعيد الصراع في أوكرانيا، وبالتالي لا أحد يتدخل فيه بشكل مباشر".
وأضاف مستدركا: "لكن كثيرين يرسلون أسلحة، وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد غير منضبط للصراع". في الوقت نفسه، أشار إلى أن "أوكرانيا لها الحق في الدفاع".
وأشار بارولين إلى أن الفاتيكان اهتم دائمًا بالوضع في دونباس، قائلا إن "الكرسي الرسولي أصر دائما على احترام وتنفيذ اتفاقيات مينسك التي بدت وكأنها وسيلة لتجنب ما انتهى به الأمر".