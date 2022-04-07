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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/القوميون-الأوكرانيون-يشعلون-النار-في-السفينة-دونباس-في-ماريوبل-1060923864.html
القوميون الأوكرانيون يشعلون النار في السفينة "دونباس" في ماريوبل
القوميون الأوكرانيون يشعلون النار في السفينة "دونباس" في ماريوبل
أفادت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز آخر في ميناء ماريوبول، وأضرموا النار في سفينة القيادة "دونباس". 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:45+0000
2022-04-07T06:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وكانت قد أعلنت القوات الشعبية في دونيتسك، يوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين في ميناء ماريوبول كانوا يدمرون السفن الأجنبية، وتم رصد دخان على السفينة التركية "آزبورغ"، التي رفع عليها علم الدومينيكان.وفقا لها، في الوقت الحاضر، الحريق مستمر على متن كلتا السفينتين ويلاحظ دخان.
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أخبار أوكرانيا

القوميون الأوكرانيون يشعلون النار في السفينة "دونباس" في ماريوبل

06:45 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 07.04.2022)
© REUTERS / NIKOS BARDIS – DEBATER.GRانفجارات في سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي عبر البحر الأيوني المتوسطي، اليونان 18 فبراير 2022
انفجارات في سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي عبر البحر الأيوني المتوسطي، اليونان 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / NIKOS BARDIS – DEBATER.GR
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أفادت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز آخر في ميناء ماريوبول، وأضرموا النار في سفينة القيادة "دونباس".
وكانت قد أعلنت القوات الشعبية في دونيتسك، يوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين في ميناء ماريوبول كانوا يدمرون السفن الأجنبية، وتم رصد دخان على السفينة التركية "آزبورغ"، التي رفع عليها علم الدومينيكان.

وقالت القوات الشعبية: "نفذ المسلحون الأوكرانيون استفزازا آخر. أضرم القوميون "آزوف" النار في سفينة القيادة "دونباس".

وفقا لها، في الوقت الحاضر، الحريق مستمر على متن كلتا السفينتين ويلاحظ دخان.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:05 GMT
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