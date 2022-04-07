https://arabic.sputniknews.com/20220407/القوميون-الأوكرانيون-يشعلون-النار-في-السفينة-دونباس-في-ماريوبل-1060923864.html
القوميون الأوكرانيون يشعلون النار في السفينة "دونباس" في ماريوبل
القوميون الأوكرانيون يشعلون النار في السفينة "دونباس" في ماريوبل
أفادت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز آخر في ميناء ماريوبول، وأضرموا النار في سفينة القيادة "دونباس". 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:45+0000
2022-04-07T06:45+0000
2022-04-07T06:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وكانت قد أعلنت القوات الشعبية في دونيتسك، يوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين في ميناء ماريوبول كانوا يدمرون السفن الأجنبية، وتم رصد دخان على السفينة التركية "آزبورغ"، التي رفع عليها علم الدومينيكان.وفقا لها، في الوقت الحاضر، الحريق مستمر على متن كلتا السفينتين ويلاحظ دخان.
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
القوميون الأوكرانيون يشعلون النار في السفينة "دونباس" في ماريوبل
06:45 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
أفادت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز آخر في ميناء ماريوبول، وأضرموا النار في سفينة القيادة "دونباس".
وكانت قد أعلنت القوات الشعبية في دونيتسك، يوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين في ميناء ماريوبول كانوا يدمرون السفن الأجنبية، وتم رصد دخان على السفينة التركية "آزبورغ"، التي رفع عليها علم الدومينيكان.
وقالت القوات الشعبية: "نفذ المسلحون الأوكرانيون استفزازا آخر. أضرم القوميون "آزوف" النار في سفينة القيادة "دونباس".
وفقا لها، في الوقت الحاضر، الحريق مستمر على متن كلتا السفينتين ويلاحظ دخان.