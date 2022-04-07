https://arabic.sputniknews.com/20220407/الكرملين-نأمل-أن-تحقق-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-أهدافها-في-غضون-الأيام-المقبلة-1060954876.html
الكرملين: نأمل أن تحقق العملية العسكرية بأوكرانيا أهدافها في غضون الأيام المقبلة
الكرملين: نأمل أن تحقق العملية العسكرية بأوكرانيا أهدافها في غضون الأيام المقبلة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يعتمد على موقف كييف وموافقتها على... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T18:44+0000
2022-04-07T18:44+0000
2022-04-07T19:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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لندن - سبوتنيك. قال بيسكوف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قد تتوقف بالطرق الدبلوماسية، لكن هذا الأمر يعتمد على الموقف الأوكراني وموافقة كييف على الشروط الروسية.وأكد بيسكوف أن القوات الروسية لم تشن أي ضربات موجهة إلى أهداف مدنية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو تجنب حرب عالمية ثالثة.وأضاف بيسكوف "لدينا خسائر جمة في القوات، وهذه مأساة كبيرة لنا"، معربا عن أمله في أن تحقق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أهدافها في غضون الأيام المقبلة أو المستقبل القريب.كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الجانب الأوكراني قدم إلى مجموعة التفاوض مسودة اتفاقية أمس، والتي أظهرت خروجا عن أهم البنود التي تم تحديدها في اجتماع إسطنبول في 29 مارس/ آذار.وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتصر على مسودة المعاهدة الخاصة بها "على الرغم من كل الاستفزازات، فإن الوفد الروسي سيواصل عملية التفاوض ويعزز مسودة اتفاقنا، التي تتضمن بشكل واضح وكامل جميع مواقفنا ومطالبنا الأساسية".بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/لافروف-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-يضغطون-على-كييف-لمواصلة-الأعمال-العدائية-1060936892.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/بيسكوف-ضخ-أسلحة-بأشكال-مختلفة-لأوكرانيا-لا-يفضي-إلى-نجاح-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1060929893.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: نأمل أن تحقق العملية العسكرية بأوكرانيا أهدافها في غضون الأيام المقبلة
18:44 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 19:00 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يعتمد على موقف كييف وموافقتها على الشروط الروسية.
لندن - سبوتنيك. قال بيسكوف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قد تتوقف بالطرق الدبلوماسية، لكن هذا الأمر يعتمد على الموقف الأوكراني وموافقة كييف على الشروط الروسية.
وأكد بيسكوف أن القوات الروسية لم تشن أي ضربات موجهة إلى أهداف مدنية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو تجنب حرب عالمية ثالثة.
وأضاف بيسكوف "لدينا خسائر جمة في القوات، وهذه مأساة كبيرة لنا"، معربا عن أمله في أن تحقق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أهدافها في غضون الأيام المقبلة أو المستقبل القريب.
كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الجانب الأوكراني قدم إلى مجموعة التفاوض
مسودة اتفاقية أمس، والتي أظهرت خروجا عن أهم البنود التي تم تحديدها في اجتماع إسطنبول في 29 مارس/ آذار.
وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتصر على مسودة المعاهدة الخاصة بها "على الرغم من كل الاستفزازات، فإن الوفد الروسي سيواصل عملية التفاوض ويعزز مسودة اتفاقنا، التي تتضمن بشكل واضح وكامل جميع مواقفنا ومطالبنا الأساسية".
بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح
في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".