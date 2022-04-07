https://arabic.sputniknews.com/20220407/الكرملين-يثمن-الحوار-بين-بوتين-وماكرون-روسيا-تدفع-بالروبل-ثمن-قروض-أجنبية-قرار-خليجي-بدعم-لبنان-1060943876.html

الكرملين يثمن الحوار بين بوتين وماكرون.. روسيا تدفع بالروبل ثمن قروض أجنبية.. قرار خليجي بدعم لبنان

الكرملين يثمن الحوار بين بوتين وماكرون.. روسيا تدفع بالروبل ثمن قروض أجنبية.. قرار خليجي بدعم لبنان

يناقش برنامج "عالم سبوتنيك" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الكرملين يثمن الحوار بين بوتين وماكرون ويحذر من مخاطر قطع العلاقات بين روسيا والغرب، ورغم العقوبات... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T14:02+0000

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عالم سبوتنيك

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الكرملين يثمن الحوار بين بوتين وماكرون.. روسيا تدفع بالروبل ثمن قروض أجنبية.. قرار خليجي بدعم لبنان الكرملين يثمن الحوار بين بوتين وماكرون.. روسيا تدفع بالروبل ثمن قروض أجنبية.. قرار خليجي بدعم لبنان

الكرملين يثمن الحوار بين بوتين وماكرون ويحذر من مخاطر قطع العلاقات بين روسيا والغربقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو لا تستبعد إمكانية قطع العلاقات مع الدول الغربية، على خلفية عمليات طرد دبلوماسيين روس منها.وفي تصريحات تلفزيونية، أكد بيسكوف أن خطر قطع العلاقات قائم إذا استمرت الخطوات العدائية بترحيل الدبلوماسيين الروس، موضحا أنه إجراء يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة، لاسيما في الظروف الحالية.وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تثمن الحوار المستمر بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بغية الإسهام في إنجاح المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن باريس تلعب دورا خاصا سعيا منها إلى تسهيل التفاوض مع أوكرانيا.وذكر أن "هذا يؤشر إلى أن العقوبات الغربية الأمريكية لم تعط النتائج المرجوة على مستوى الاقتصاد الروسي".رغم العقوبات الغربية.. روسيا تدفع بالروبل ثمن قروض أجنبية مستحقة عليها في موعدها المحددسددت روسيا بعملة الروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعد رفض مصرف أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية.وأعلنت وزارة المالية الروسية أن موسكو دفعت للمرة الأولى ثمن قروض أجنبية بالعملة الروسية. وتؤكد هذه الخطوة التزام روسيا بالوفاء بتعهداتها المالية، رغم القيود الغربية عليها، ما يجنبها التخلف عن سداد ديونها السيادية، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.وقالت الوزارة إنه تم سداد 649.2 مليون دولار لمقرضين أجانب بالعملة الروسية، يوم الاثنين الماضي، لتواصل موسكو سداد ديونها لسندات دولية مقومة بعملات أجنبية.وأشار إلى أن الأهم هنا هو عدم التخلف عن السداد في الموعد المقرر، لافتا إلى أن الكل سيدفع ثمن هذه العقوبات على روسيا، وأن الرابح الوحيد من هذا الوضع هي الصين.قرار خليجي بدعم لبنان سياسيا واقتصاديا وعودة سفيري الكويت والسعودية إلى بيروت خلال أياميعود سفيرا الكويت والسعودية لدى لبنان لمباشرة عملهما من بيروت وذلك في إطار قرار خليجي بدعم لبنان سياسيا واقتصاديا.وأفادت وسائل إعلام خليجية، عن مصدر دبلوماسي بأن قناعة خليجية تكونت بضرورة مواجهة النتائج التي لا تخدم مصالح الخليج ولبنان، خاصة مع التحولات الكبيرة المقبلة على هذا البلد، الأمر الذي يجعل منه مقرا لحضور متقدم لدول الخليج في الشرق الأوسط.وأشار المصدر إلى وضع برنامج واضح لآلية الدعم الخليجي وفق سلم أولويات يبدأ بالشق الإنساني، قد تليه مساعدات اقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس، وإعادة ضخ النمو في الاقتصاد، لكنه رهن الأمر بالمشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية.وأشار إلى أن "الخطوة لا تنفصل عن التهدئة السائدة في المنطقة التي تتجه للتبريد وعدم التصعيد".يمكنكم متابعة المزيد عبر عالم سبوتنيك

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