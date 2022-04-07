https://arabic.sputniknews.com/20220407/المتحدث-باسم-أنصار-الله-حاضر-ومستقبل-اليمن-يتقرر-من-داخله-وأي-نشاط-خارج-حدوده-مسرحية-وألعاب-1060944375.html

المتحدث باسم "أنصار الله": حاضر ومستقبل اليمن يتقرر من داخله وأي نشاط خارج حدوده مسرحية وألعاب

المتحدث باسم "أنصار الله": حاضر ومستقبل اليمن يتقرر من داخله وأي نشاط خارج حدوده مسرحية وألعاب

اعتبر رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل صلاحياته إلى مجلس... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T14:11+0000

2022-04-07T14:11+0000

2022-04-07T14:11+0000

الحرب على اليمن

رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب عبد السلام، عبر "تويتر"، إن "حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن".وأضاف أن "أي نشاط خارج حدود اليمن عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية، تمارسها دول العدوان [في إشارة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية]".وأصدر الرئيس هادي، اليوم، قرارا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وقال هادي، في إعلان رئاسي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ): "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي، بموجب هذا الإعلان، تفويضاً لا رجعة فيه، بكامل صلاحياتي؛ وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".وتابع الرئيس اليمني: "يختص مجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس، ويكون المجلس برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية: سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبد الله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني".وحدد إعلان الرئيس اليمني اختصاصات المجلس بإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً، طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.وأيضا، تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة، تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.وحصر الإعلان، على رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.وخول الإعلان مجلس القيادة الرئاسي، بالتفاوض مع "أنصار الله"، لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.وحدد الإعلان الرئاسي ولاية مجلس القيادة الرئاسي، وفقا للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها؛ أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد، وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخصا، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر؛ حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي, أخبار اليمن الأن