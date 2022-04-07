https://arabic.sputniknews.com/20220407/المتهم-بقتل-نائب-بريطاني-العام-الماضي-يكشف-سبب-جريمته-1060949108.html

المتهم بقتل نائب بريطاني العام الماضي يكشف سبب جريمته

المتهم بقتل نائب بريطاني العام الماضي يكشف سبب جريمته

كشف المتهم بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس العام الماضي في كنيسة، اليوم الخميس، أمام المحكمة سبب إقدامه على جريمته. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T15:43+0000

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2022-04-07T15:43+0000

بريطانيا

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وكان المتهم علي حربي علي (26 عاما) قد قام بطعن أميس أكثر من 20 مرة بسكين كبيرة في لي-أون-سي، جنوب شرقي إنجلترا في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وحسب "فرانس24"، قال علي في إفادته أمام محكمة أولد بيلي في لندن "فعلت ذلك لأنني شعرت بأنني إذا تمكنت من قتل شخص يتخذ قرارات بقتل مسلمين، فإن ذلك سيحول دون إلحاق مزيد من الأذى بأولئك المسلمين".واستهدف أميس لأنه كان قد صوت بالموافقة على شن ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) في سوريا في 2015.وردا على سؤال بشأن ماذا كان يأمل من عملية قتله أن تحقق أجاب "أولا، لن يتمكن من التصويت مجددا ... وربما توجيه رسالة إلى زملائه".ونجح علي وهو من شمال لندن، في ترتيب موعد مع أميس (69 عاما) بعد أن أبلغ مكتب النائب أنه موظف في قطاع الرعاية الصحية ويريد التحدث معه بشأن مواضيع محلية، ثم نفذ جريمته.وأظهر تشريح للجثة أن أميس تلقى 21 طعنة في الوجه والذراعين والساقين والجذع، إضافة إلى جروح في يديه تتفق مع وضعية الدفاع عن النفس، كما علمت المحكمة.

https://arabic.sputniknews.com/20211016/الداخلية-البريطانية-نراجع-إجراءات-حماية-أعضاء-البرلمان-بعد-مقتل-النائب-المحافظ-ديفيد-أميس-1050448104.html

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