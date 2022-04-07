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المتهم بقتل نائب بريطاني العام الماضي يكشف سبب جريمته
المتهم بقتل نائب بريطاني العام الماضي يكشف سبب جريمته
كشف المتهم بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس العام الماضي في كنيسة، اليوم الخميس، أمام المحكمة سبب إقدامه على جريمته. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:43+0000
2022-04-07T15:43+0000
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وكان المتهم علي حربي علي (26 عاما) قد قام بطعن أميس أكثر من 20 مرة بسكين كبيرة في لي-أون-سي، جنوب شرقي إنجلترا في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وحسب "فرانس24"، قال علي في إفادته أمام محكمة أولد بيلي في لندن "فعلت ذلك لأنني شعرت بأنني إذا تمكنت من قتل شخص يتخذ قرارات بقتل مسلمين، فإن ذلك سيحول دون إلحاق مزيد من الأذى بأولئك المسلمين".واستهدف أميس لأنه كان قد صوت بالموافقة على شن ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) في سوريا في 2015.وردا على سؤال بشأن ماذا كان يأمل من عملية قتله أن تحقق أجاب "أولا، لن يتمكن من التصويت مجددا ... وربما توجيه رسالة إلى زملائه".ونجح علي وهو من شمال لندن، في ترتيب موعد مع أميس (69 عاما) بعد أن أبلغ مكتب النائب أنه موظف في قطاع الرعاية الصحية ويريد التحدث معه بشأن مواضيع محلية، ثم نفذ جريمته.وأظهر تشريح للجثة أن أميس تلقى 21 طعنة في الوجه والذراعين والساقين والجذع، إضافة إلى جروح في يديه تتفق مع وضعية الدفاع عن النفس، كما علمت المحكمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211016/الداخلية-البريطانية-نراجع-إجراءات-حماية-أعضاء-البرلمان-بعد-مقتل-النائب-المحافظ-ديفيد-أميس-1050448104.html
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بريطانيا, أخبار العالم الآن

المتهم بقتل نائب بريطاني العام الماضي يكشف سبب جريمته

15:43 GMT 07.04.2022
© AP Photo / Matt Dunhamإطلاق نار بالقرب من البرلمان البريطاني وإصابة عدة أشخاص
إطلاق نار بالقرب من البرلمان البريطاني وإصابة عدة أشخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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كشف المتهم بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس العام الماضي في كنيسة، اليوم الخميس، أمام المحكمة سبب إقدامه على جريمته.
وكان المتهم علي حربي علي (26 عاما) قد قام بطعن أميس أكثر من 20 مرة بسكين كبيرة في لي-أون-سي، جنوب شرقي إنجلترا في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وحسب "فرانس24"، قال علي في إفادته أمام محكمة أولد بيلي في لندن "فعلت ذلك لأنني شعرت بأنني إذا تمكنت من قتل شخص يتخذ قرارات بقتل مسلمين، فإن ذلك سيحول دون إلحاق مزيد من الأذى بأولئك المسلمين".
ومع شعوره بالاستياء لعدم تمكنه من التوجه إلى سوريا والقتال بنفسه، قال علي للقضاة "قررت بأنه إذا لم أتمكن ... من مساعدة المسلمين (في سوريا) يمكنني أن أفعل شيئا هنا".
واستهدف أميس لأنه كان قد صوت بالموافقة على شن ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) في سوريا في 2015.
وردا على سؤال بشأن ماذا كان يأمل من عملية قتله أن تحقق أجاب "أولا، لن يتمكن من التصويت مجددا ... وربما توجيه رسالة إلى زملائه".
الشرطة البريطانية تعلن حادثة جسر لندن هجوما إرهابيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2021
الداخلية البريطانية: نراجع إجراءات حماية أعضاء البرلمان بعد مقتل النائب المحافظ ديفيد أميس
16 أكتوبر 2021, 10:15 GMT
ونجح علي وهو من شمال لندن، في ترتيب موعد مع أميس (69 عاما) بعد أن أبلغ مكتب النائب أنه موظف في قطاع الرعاية الصحية ويريد التحدث معه بشأن مواضيع محلية، ثم نفذ جريمته.
وأظهر تشريح للجثة أن أميس تلقى 21 طعنة في الوجه والذراعين والساقين والجذع، إضافة إلى جروح في يديه تتفق مع وضعية الدفاع عن النفس، كما علمت المحكمة.
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