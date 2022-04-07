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https://arabic.sputniknews.com/20220407/المجلس-القومي-للمرأة-في-مصر-يرد-على-منع-إقامة-النساء-تحت-سن-الـ40-بمفردهن-في-الفنادق-1060953900.html
المجلس القومي للمرأة في مصر يرد على منع إقامة النساء تحت سن الـ40 بمفردهن في الفنادق
المجلس القومي للمرأة في مصر يرد على منع إقامة النساء تحت سن الـ40 بمفردهن في الفنادق
علق المجلس القومي للمرأة في مصر على ما تداوله مشهد في "فاتن أمل حربي" أحدث مسلسلات الفنانة ‏نيللي كريم، المعروض خلال شهر رمضان.‏ 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T18:24+0000
2022-04-07T18:24+0000
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ويعرض المشهد رفض أحد الفنادق المصرية إقامة الشخصية التي تجسدها نيللي كريم في العمل الفني وبناتها داخل إحدى غرفه، لكون أنها تحت سن الـ40 ومن دون محرم يرافقها.ورد المجلس القومي للمرأة مستشهدا بأن "مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يؤكد أن منع السيدات من الإقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصري، وأن هذه الأفعال ما هي إلا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق، وأنه لا يوجد أي قانون أو قرار أو تعليمات تنص على ذلك".وتابع في بيانه: "كما أن وزارة الداخلية المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2021) بيانا صحفيا نَفت فيه صدور أية تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بمنع السيدات اللائى تقل أعمارهن عن أربعين عام بالإقامة بمفردهن".كما أشار المجلس القومي للمرأة إلى "بيان وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية المصرية، والذي يفيد أنه لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن منع السيدات دون الأربعين من الإقامه دون محرم".ويرصد مسلسل "فاتن أمل حربي" العديد من قضايا الأسرة في المجتمع المصري، وهو من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي.
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رمضان, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات

المجلس القومي للمرأة في مصر يرد على منع إقامة النساء تحت سن الـ40 بمفردهن في الفنادق

18:24 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، نيللي كريم
الفنانة المصرية، نيللي كريم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
الفنانة المصرية، نيللي كريم
© AFP 2022 / AMMAR ABD RABBO
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علق المجلس القومي للمرأة في مصر على ما تداوله مشهد في "فاتن أمل حربي" أحدث مسلسلات الفنانة ‏نيللي كريم، المعروض خلال شهر رمضان.‏
ويعرض المشهد رفض أحد الفنادق المصرية إقامة الشخصية التي تجسدها نيللي كريم في العمل الفني وبناتها داخل إحدى غرفه، لكون أنها تحت سن الـ40 ومن دون محرم يرافقها.
ورد المجلس القومي للمرأة مستشهدا بأن "مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يؤكد أن منع السيدات من الإقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصري، وأن هذه الأفعال ما هي إلا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق، وأنه لا يوجد أي قانون أو قرار أو تعليمات تنص على ذلك".
وتابع في بيانه: "كما أن وزارة الداخلية المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2021) بيانا صحفيا نَفت فيه صدور أية تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بمنع السيدات اللائى تقل أعمارهن عن أربعين عام بالإقامة بمفردهن".
كما أشار المجلس القومي للمرأة إلى "بيان وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية المصرية، والذي يفيد أنه لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن منع السيدات دون الأربعين من الإقامه دون محرم".
ويرصد مسلسل "فاتن أمل حربي" العديد من قضايا الأسرة في المجتمع المصري، وهو من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي.
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