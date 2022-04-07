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المحكمة العليا في باكستان قد تصدر حكمها بشأن مشروعية حل البرلمان
المحكمة العليا في باكستان قد تصدر حكمها بشأن مشروعية حل البرلمان
تبحث المحكمة العليا في باكستان أزمة رئيس الوزراء عمران خان مع المعارضة بعد محاولة سحب الثقة منه، التي تمكن من إفشالها. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:32+0000
2022-04-07T11:32+0000
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وقالت وكالة "رويترز" إن المحكمة العليا في باكستان يمكن أن تصدر حكمها، اليوم الخميس، بشأن مشروعية الخطوة التي اتخذها عمران خان للتوصية بحل البرلمان بعد فشل سحب الثقة منه.وأوصى عمران خان بحل البرلمان وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي في إصدار قرار بالحل، بينما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري.يذكر أن عمران خان فقد نسبة الأغلبية التي كان يملكها داخل البرلمان إثر التصويت على حجب الثقة عنه الذي تم إجراؤها الأحد الماضي.واستطاع خان استغلال رفض نائب رئيس البرلمان لسحب الثقة واتخاذ خطوة استباقية بتوصية الرئيس بحله ما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى تكوين برلمان جديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أزمة-دستورية-حادة-المحكمة-العليا-تواصل-البت-في-شرعية-حل-البرلمان-الباكستاني-1060855600.html
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الرئيس-الباكستاني-يقرر-حل-البرلمان-1060793330.html
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المحكمة العليا في باكستان قد تصدر حكمها بشأن مشروعية حل البرلمان

11:32 GMT 07.04.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAILرئيس وزراء باكستان، عمران خان
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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تبحث المحكمة العليا في باكستان أزمة رئيس الوزراء عمران خان مع المعارضة بعد محاولة سحب الثقة منه، التي تمكن من إفشالها.
وقالت وكالة "رويترز" إن المحكمة العليا في باكستان يمكن أن تصدر حكمها، اليوم الخميس، بشأن مشروعية الخطوة التي اتخذها عمران خان للتوصية بحل البرلمان بعد فشل سحب الثقة منه.
وأوصى عمران خان بحل البرلمان وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي في إصدار قرار بالحل، بينما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - مظاهرات و احتجاجات في نيودلهي، شباط/ فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
أزمة دستورية حادة... المحكمة العليا تواصل البت في شرعية حل البرلمان الباكستاني
5 أبريل, 10:08 GMT
وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري.
الرئيس الباكستاني عارف علوي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الرئيس الباكستاني يقرر حل البرلمان
3 أبريل, 09:43 GMT
يذكر أن عمران خان فقد نسبة الأغلبية التي كان يملكها داخل البرلمان إثر التصويت على حجب الثقة عنه الذي تم إجراؤها الأحد الماضي.
واستطاع خان استغلال رفض نائب رئيس البرلمان لسحب الثقة واتخاذ خطوة استباقية بتوصية الرئيس بحله ما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى تكوين برلمان جديد.
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