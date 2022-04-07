https://arabic.sputniknews.com/20220407/المحكمة-العليا-في-باكستان-قد-تصدر-حكمها-بشأن-مشروعية-حل-البرلمان-1060936415.html
المحكمة العليا في باكستان قد تصدر حكمها بشأن مشروعية حل البرلمان
المحكمة العليا في باكستان قد تصدر حكمها بشأن مشروعية حل البرلمان
تبحث المحكمة العليا في باكستان أزمة رئيس الوزراء عمران خان مع المعارضة بعد محاولة سحب الثقة منه، التي تمكن من إفشالها. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:32+0000
2022-04-07T11:32+0000
2022-04-07T11:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048482062_0:259:2719:1788_1920x0_80_0_0_41c0a7c10bad4835cbc9b98a81ddfffc.jpg
وقالت وكالة "رويترز" إن المحكمة العليا في باكستان يمكن أن تصدر حكمها، اليوم الخميس، بشأن مشروعية الخطوة التي اتخذها عمران خان للتوصية بحل البرلمان بعد فشل سحب الثقة منه.وأوصى عمران خان بحل البرلمان وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي في إصدار قرار بالحل، بينما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري.يذكر أن عمران خان فقد نسبة الأغلبية التي كان يملكها داخل البرلمان إثر التصويت على حجب الثقة عنه الذي تم إجراؤها الأحد الماضي.واستطاع خان استغلال رفض نائب رئيس البرلمان لسحب الثقة واتخاذ خطوة استباقية بتوصية الرئيس بحله ما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى تكوين برلمان جديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أزمة-دستورية-حادة-المحكمة-العليا-تواصل-البت-في-شرعية-حل-البرلمان-الباكستاني-1060855600.html
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الرئيس-الباكستاني-يقرر-حل-البرلمان-1060793330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048482062_0:4:2719:2043_1920x0_80_0_0_f85c60bf645a621d9f3de8caf263f73f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
المحكمة العليا في باكستان قد تصدر حكمها بشأن مشروعية حل البرلمان
تابعنا عبر
تبحث المحكمة العليا في باكستان أزمة رئيس الوزراء عمران خان مع المعارضة بعد محاولة سحب الثقة منه، التي تمكن من إفشالها.
وقالت وكالة "رويترز" إن المحكمة العليا في باكستان يمكن أن تصدر حكمها، اليوم الخميس، بشأن مشروعية الخطوة التي اتخذها عمران خان للتوصية بحل البرلمان بعد فشل سحب الثقة منه.
وأوصى عمران خان بحل البرلمان وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد
عارف علوي في إصدار قرار بالحل، بينما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.
وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري.
يذكر أن عمران خان فقد نسبة الأغلبية التي كان يملكها داخل البرلمان
إثر التصويت على حجب الثقة عنه الذي تم إجراؤها الأحد الماضي.
واستطاع خان استغلال رفض نائب رئيس البرلمان لسحب الثقة واتخاذ خطوة استباقية بتوصية الرئيس بحله
ما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى تكوين برلمان جديد.