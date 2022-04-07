https://arabic.sputniknews.com/20220407/المستشار-الألماني-تخصيص-2-مليار-يورو-لدعم-اللاجئين-الأوكرانيين-1060958898.html
المستشار الألماني: تخصيص 2 مليار يورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين
المستشار الألماني: تخصيص 2 مليار يورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا، وأنها خصصت بالفعل 2 مليار يورو للسلطات الإقليمية لدعم اللاجئين الأوكرانيين. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T21:41+0000
2022-04-07T21:41+0000
2022-04-07T21:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المستشار بعد اجتماع الحكومة، الخميس: "سنخصص مبلغ إجمالي بحجم، 2 مليار يورو هذا العام. 500 مليون مخصصة للسلطات المحلية لضمان التكاليف الإضافية المرتبطة بإيواء (اللاجئين)".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
المستشار الألماني: تخصيص 2 مليار يورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين
21:41 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا، وأنها خصصت بالفعل 2 مليار يورو للسلطات الإقليمية لدعم اللاجئين الأوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المستشار بعد اجتماع الحكومة، الخميس: "سنخصص مبلغ إجمالي بحجم، 2 مليار يورو هذا العام. 500 مليون مخصصة للسلطات المحلية لضمان التكاليف الإضافية المرتبطة بإيواء (اللاجئين)".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.